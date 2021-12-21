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Текст:   Георгий Панин 
08:00 21.12.2021

Мутко не исключил остановку роста цен на жилье в ряде регионах

Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В 2022 году ситуация с ростом цен на недвижимость в России должна стабилизироваться. Об этом заявил генеральный директор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко.

Ипотеку на индивидуальные дома пока получает лишь 1% заемщиков

"Цены на жилье в 2022 году "войдут в нормальный цикл" и будут расти не более чем на уровень инфляции", - уточнил он в интервью РБК. И добавил, что в ряде регионов, где спрос на жилье незначительный, рост цен может вообще прекратиться.

Это произойдет, если меры правительства и ЦБ остановят рост инфляции в стране.

Также Мутко считает, что повышение ставки льготной ипотеки снизит спрос на эту услугу.

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