Мутко не исключил остановку роста цен на жилье в ряде регионах

В 2022 году ситуация с ростом цен на недвижимость в России должна стабилизироваться. Об этом заявил генеральный директор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко.

"Цены на жилье в 2022 году "войдут в нормальный цикл" и будут расти не более чем на уровень инфляции", - уточнил он в интервью РБК. И добавил, что в ряде регионов, где спрос на жилье незначительный, рост цен может вообще прекратиться.

Это произойдет, если меры правительства и ЦБ остановят рост инфляции в стране.

Также Мутко считает, что повышение ставки льготной ипотеки снизит спрос на эту услугу.