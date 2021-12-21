На Russian Creative Awards ФКИ анонсировала появление Конвенции о развитии креативных индустрий России

Федерация креативных индустрий (ФКИ), экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова и Институт национальных проектов представят Конвенцию о развитии креативных индустрий. Документ опишет шаги, которые бизнес и государство должны предпринять для развития этого сегмента экономики. Об этом заявил генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов во время церемонии награждения Russian Creative Awards - первой национальной премии в области креативных индустрий. Публичная презентация Конвенции запланирована на начало 2022 года.

На долю креативных индустрий в развитых странах приходится около 6% ВВП, в России - 2,4% (или $104,6 млрд - по оценке Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики, август 2021 г.). К ним относятся сферы, основанные на капитализации интеллектуальной собственности: индустрия дизайна, IT-индустрия, музыкальная индустрия, рекламная индустрия, киноиндустрия, архитектура и др.

Конвенция основана на исследовании творческого сектора экономики, проведенном в 2021 году под руководством декана экономического факультета МГУ и председателя Правления ФКИ Александра Аузана. В рамках исследования были выявлены основные барьеры, препятствующие развитию творческого предпринимательства в стране, а также собраны предложения отраслевых экспертов по их преодолению. Участниками исследования стали лидеры бизнес-сообщества, ведущие ученые и представители государственной власти.

Триада Конвенции: 1) целевое состояние креативной экономики в России; 2) барьеры на пути к этой цели; 3) "креативные удары" - действия государства и креативного сообщества по преодолению барьеров. Главное в Конвенции - принятие креативным сообществом ответственности за свое будущее. Целей документа невозможно достичь только благодаря усилиям и льготам со стороны государства.

"Сейчас представители креативного сектора только-только начинают себя осознавать как единое сообщество, - говорит Игорь Намаконов, генеральный директор Федерации креативных индустрий. - Поэтому важно как можно раньше создать такой документ со стороны самого сообщества - в ответ на шаг, который уже сделало правительство, поставив креативную экономику в число национальных приоритетов. Это не бюрократический документ, а живой. Он отражает подлинные проблемы отрасли и решения, найденные ею самой. Конвенция опирается на законодательный каркас, определенный кабинетом министров, но исходит из взаимной ответственности бизнеса и органов власти за итог работы. Под ней сможет подписаться каждая компания, занятая в креативном секторе, каждый предприниматель. Также мы предложим присоединиться к Конвенции профильным ведомствам и министерствам: без совместной работы, без разделения зон ответственности ради эффективности движения к совместной цели решить проблемы творческих предпринимателей не представляется возможным".

Федерация креативных индустрий объединяет ведущие профессиональные организации, творческие союзы и успешные компании креативного бизнеса. Ключевая деятельность Федерации заключается в трансформации креативных индустрий в устойчивый сегмент национальной экономики, обеспечении диалога с государством и оказании системной поддержки всем субъектам рынка, определяющим развитие креативных индустрий на федеральном и региональном уровнях.