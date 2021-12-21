На рынке новостроек премиум-класса Москвы преобладает котлован

Более 43% премиальных новостроек в Москве находятся сейчас на начальном этапе строительства. Это рекордное значение с 2018 года, отмечают аналитики "Метриум".

При этом в готовых домах премиум-класса на выбор у покупателей менее 17% вариантов квартир и апартаментов.

В ноябре застройщики продавали 2150 квартир и апартаментов в 55 проектах новостроек премиум-класса. Большинство из них предлагались в новостройках на начальном этапе строительства (на стадии котлована) - порядка 918 лотов (43%). На следующем этапе (сооружение монолитного каркаса) было только 583 квартир и апартаментов (27%). В домах, где застройщик проводит отделку, предлагалось всего 275 помещений (13%). Наконец, в готовых корпусах, где при покупке можно сразу получить ключи, девелоперы предлагали 374 лотов (17%).

За год доля квартир и апартаментов в премиальных новостройках на начальном этапе строительства выросла в два раза. В ноябре 2020 года она составляла 23%. Между тем, тогда преобладало предложение жилья на более зрелых стадиях строительства - на этапе монтажа этажей - 28%, на этапе отделочных работ в корпусах - 32%. Выбор готового для заселения жилья был сопоставим с нынешним - 17%.

"Застройщики премиального сегмента быстро нарастили активность, что и привело к изменению структуры предложения, - отмечает коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев. - После первых волн пандемии и снятии тотальных ограничений девелоперы активизировали вывод в продажу новых корпусов и проектов застройки, что теперь вылилось в увеличение предложения квартир и апартаментов на ранней стадии строительства".

На начальном этапе строительства квартиры и апартаменты на 18% дешевле, чем в готовых домах - квадратный метр стоит в среднем 550 тысяч рублей вместо 683 тысяч. Такая разница привлекает инвесторов, желающих заработать перепродаже квартиры после ввода дома в эксплуатацию, отмечают в "Метриум". Стартовый уровень цен в этом сегменте сопоставим с тем, что предлагают застройщики жилья бизнес-класса, говорит заместитель гендиректора MR Group Ирина Дзюба.

По сравнению с другими сегментами столичного рынка новостроек "премиум" лидирует по доле новостроек на начальном этапе строительства. В элитном сегменте этот показатель составляет 20%, в массовом - 35%, в бизнес-классе - 27%.