Накануне праздников в Италии ужесточат меры санитарной безопасности

Кабмин Италии может принять ряд мер, направленных на сдерживание роста числа зараженных, который, несмотря на вакцинацию львиной доли населения, достиг уровня марта прошлого года.

"Мы обеспокоены, было бы безответственным чувствовать себя иначе", - подчеркнул глава итальянского минздрава Роберто Сперанца, призвав население не терять бдительность.

Как сообщает RaiNews, перед тем, как принять решение, премьер Италии Марио Драги должен ознакомиться с последними данными и выслушать мнения экспертов. Ожидается, что уже на этой неделе правительство может ввести обязательное для вакцинированных предъявление отрицательного теста на COVID-19 для посещения мест массового скопления людей, включая дискотеки и стадионы. Отрицательные тесты также могут потребоваться для входа в кинотеатры и театры. До сегодняшнего дня иммунизированные граждане или переболевшие имели свободный доступ в закрытые помещения баров и ресторанов, музеев, кинотеатров, клубов и спортзалов. Также среди возможных требований - использование на протяжении трех недель масок ffp2.

Между тем многие регионы (Калабрия, Марке, Лигурия, Венето, автономные провинции Тренто и Больцано и Фриули-Венеции-Джулия) ввели обязательное ношение масок на свежем воздухе. К ним накануне присоединилась столичная область Лацио, которая к Новому году рискует оказаться в так называемой "желтой зоне".