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Рубрика: В мире

Накануне праздников в Италии ужесточат меры санитарной безопасности

Текст: Нива Миракян

Кабмин Италии может принять ряд мер, направленных на сдерживание роста числа зараженных, который, несмотря на вакцинацию львиной доли населения, достиг уровня марта прошлого года.

Фото: Victoria Jones/PA via AP
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"Мы обеспокоены, было бы безответственным чувствовать себя иначе", - подчеркнул глава итальянского минздрава Роберто Сперанца, призвав население не терять бдительность.

Как сообщает RaiNews, перед тем, как принять решение, премьер Италии Марио Драги должен ознакомиться с последними данными и выслушать мнения экспертов. Ожидается, что уже на этой неделе правительство может ввести обязательное для вакцинированных предъявление отрицательного теста на COVID-19 для посещения мест массового скопления людей, включая дискотеки и стадионы. Отрицательные тесты также могут потребоваться для входа в кинотеатры и театры. До сегодняшнего дня иммунизированные граждане или переболевшие имели свободный доступ в закрытые помещения баров и ресторанов, музеев, кинотеатров, клубов и спортзалов. Также среди возможных требований - использование на протяжении трех недель масок ffp2.

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Между тем многие регионы (Калабрия, Марке, Лигурия, Венето, автономные провинции Тренто и Больцано и Фриули-Венеции-Джулия) ввели обязательное ношение масок на свежем воздухе. К ним накануне присоединилась столичная область Лацио, которая к Новому году рискует оказаться в так называемой "желтой зоне".

В мире Европа Италия Пандемия коронавируса COVID-19

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