Названо число россиян, занятых в сфере малого и среднего бизнеса

Cегодня каждый третий россиянин работает в сфере малого и среднего бизнеса, всего в ней заняты более 25,2 млн человек, из них наемных работников - 18,8 млн человек, сообщили в минэкономразвития. Отмечается, что еще почти 3,8 млн граждан работают в статусе самозанятых. В едином реестре субъектов МСП содержатся сведения о 952 тысячах вновь созданных предприятиях.

По словам министра минэкономразвития Максима Решетникова, устойчивость сектора МСП напрямую связана с антикризисной поддержкой, которую он назвал "беспрецедентной по объемам и охвату". По его словам, росту занятости в сфере малого и среднего предпринимательства способствует господдержка, которая оказывается бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".

Так, за два года только программы льготного кредитования помогли сохранить 5,7 млн рабочих мест, рассказали "Российской газете" в АНО "Национальные приоритеты". В период пандемии кредит по низкой ставке в размере 2 или 3 % субъектам МСП предлагался при условии, что в течение всего периода выплаты займа число рабочих мест у них не должно сокращаться более чем на 10%.

С 1 апреля прошлого года для малого и среднего бизнеса бессрочно с 30% до 15% снижен совокупный размер страховых взносов на выплаты работникам, превышающие один МРОТ: сегодня тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для них составляет 10%, на обязательное медицинское страхование - 5%. Кроме того, до конца декабря 2021 года бизнесу компенсируют 100% комиссии, которую они заплатили через систему быстрых платежей. Эта мера поддержки наиболее востребована торгово-сервисными предприятиями.

В 2021 году продолжилось создание инфраструктуры поддержки бизнеса на региональном и муниципальном уровнях. В дополнение к 84 центрам "Мой бизнес", открытых в региональных столицах, создано более 200 муниципальных отделений. Благодаря этому, повысилась доступность финансовых ресурсов для предпринимателей: стало проще получить кредиты на реализацию инвестиционных проектов, пополнение оборотных средств и рефинансирование. Льготное кредитование происходит по ставке - ключевая ставка ЦБ + 2,75%, кредиты выдают более 100 банков. На 15 декабря заключено 15,8 тысяч кредитных договоров на сумму 856,1 млрд рублей. Бизнесу, который не может взять кредит в банке, заемные средства на льготных условиях выдаются через микрофинансовые организации, на 1 октября они предоставили 16 тысяч микрозаймов на общую сумму 28,9 млрд рублей.

С сентября регионы выдают гранты социальным предприятиям. Их максимальный размер - 500 тысяч рублей (один млн рублей для Арктической зоны), минимальный - 100 тысяч рублей. Гранты и субсидии также выдаются фермерским хозяйствам и сельскохозяйственным кооперативам. Так, на субсидии кооперативам в 2021 году направлено 13 млрд рублей федеральных средств.

Из 70 промпарков и технопарков более 40 в этом году профинансированы в рамках нацпроекта МСП. Объем поддержки составил 13,5 млрд рублей, из них в 2021 году - 2,1 млрд рублей.

Со следующего года от уплаты НДС освобождаются предприятия общественного питания с выручкой за предыдущий год менее 2 млрд рублей. Более того, увеличено предельное значение численности работников на таких предприятиях с 250 до 1,5 тысяч человек для признания их субъектами МСП, это позволит им пользоваться всеми льготами, которые предусмотрены для малого и среднего бизнеса. Также в следующем году в от предоставления налоговой и остальных отчетностей планируют освободить всех представителей малого и среднего предпринимательства, которые выберут специальный налоговый режим УСН-онлайн (автоматизированная упрощенная система налогообложения). Ожидается, что он будет доступен в порядке эксперимента в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, а также в республике Татарстан в период с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года для организаций и индивидуальных предпринимателей, годовой доход которых не превышает 60 млн рублей, а численность сотрудников - 5 человек.

Между тем, приоритетами в поддержке бизнеса Решетников назвал бесшовность поддержки и выращивание компаний. "Почему мы для общепита сделали такую же систему как в легкой промышленности? Потому что когда МСП перерастает УСН, то для него резко возрастет налоговая нагрузка. Это вынуждает предпринимателей "дробиться". Компании теряют мотивацию расти. Поэтому стратегическую инициативу "Взлет от стартапа до IPO", которая, в первую очередь, касается технологических компаний, нужно рассмотреть для всего малого бизнеса. Чтобы малый бизнес становился средним, чтобы средний консолидировался и выходил на IPO, чтобы был рост компаний. И это будет главный показатель качества", - отметил министр.

Он также напомнил, что на самозанятых распространено большинство мер поддержки, ранее доступных только субъектам МСП. Помимо этого они освобождены от обязанности платить страховые взносы, сдавать налоговые декларации и отчеты, использовать кассовую технику - чеки формируются в мобильном приложении "Мой налог". Ставка налога для самозанятых составляет - 4% при работе с физическими лицами и 6% - с юридическими и индивидуальными предпринимателями. Для вновь зарегистрировавшихся в этом статусе предусмотрен разовый налоговый вычет в размере10 тысяч рублей, который они могут направить на оплату будущих налогов. Зарегистрироваться в качестве самозанятого могут граждане, получающие доход от своей профессиональной деятельности и не имеющие работодателя и наемных работников.