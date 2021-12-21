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Рубрика: Общество

Названы 5 продуктов на новогоднем столе, которые помогут снизить холестерин

Текст: Анастасия Селиванова

Высокий уровень холестерина, так же как и гипертонию, называют "тихим убийцей" из-за отсутствия ярко выраженных симптомов. По оценкам врачей, холестерин повышается в основном из-за употребления жирной пищи, отсутствия физических нагрузок, курения и пристрастия к алкоголю.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Один из ключевых способов снизить уровень холестерина в крови - это питаться здоровой пищей и заниматься физкультурой, однако в новогодние праздники трудно выполнить два этих условия. Однако есть пять продуктов, которые вполне можно заменить на полезные аналоги и при этом не испортить праздничный ужин, а сделать его только лучше.

Выбор в пользу рыбы

Так, вместо мяса на стол лучше подавать рыбу, например, лосося. Он богат омега-3 жирными кислотами, помогает снизить давление, уровень триглицеридов (жиров в крови) и скорость образования артериальных бляшек.

Здоровый перекус

Распространенный перекус в виде чипсов перед праздничным ужином лучше заменить на орехи. Они богаты витаминами и фитостеролами, которые снижают всасывание холестерина в кишечнике, рассказал изданию Express эксперт по мужскому здоровью Эрим Чаудри. Предпочтение стоит отдать несоленым орехам, например, грецким.

Если масло, то растительное

Для придания аромата блюдам во время жарки лучше использовать оливковое или рапсовое масла вместо сливочного, в котором много насыщенных жиров. Они приводят к повышению уровня липопротеинов низкой плотности в крови (так называемый плохой холестерин).

Десерт тоже важен

В качестве десерта можно подать фруктовый пудинг, в котором присутствует клетчатка. Удачным вариантом будет использовать в десерте яблоки, виноград, цитрусовые или клубнику, в которых содержится пектин, на 10% снижающие уровень холестерина.

А вместо заварного крема можно использовать растительные сливки - соевые или овсяные. Они идеально дополнят пудинг или торт и не навредят кровеносным сосудам.

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