Названы бренды, используемые хакерами чаще всего

Чаще всего мошенники обещают "подарить" MacBook, Sony Playstation 5, iPad Pro или топовые модели смартфонов Apple и Samsung, рассказали "РГ" в Group-IB. Ущерб от персонализированного мошенничества в мире составляет 80 млн долларов в месяц, рассказали "РГ" в Group-IB.

Сообщения о розыгрышах и опросах - одна из популярных мошеннических схем, но за последние годы изменилась сама технология доставки фейкового контента жертве: массовая спам-рассылка, SMS, сообщений в мессенджерах или электронной почте сменилась персонализированным подходом. Теперь "под цель" генерируется отдельная персонализированная ссылка, использующая параметры потенциальной жертвы (страна, часовой пояс, язык, IP, тип браузера и др.) для отображения релевантного контента на мошеннической странице. Сама ссылка работает только один раз и только у одного конкретного пользователя, благодаря чему мошеннический ресурс сложно обнаружить и заблокировать.

Аналитики фиксируют использование таргетированного мошенничества в 91 стране мира, в качестве приманки злоумышленники нелегально эксплуатируют более 120 мировых брендов.

В России в фейковых опросах от лица крупного российского ретейлера (посещаемость сайта - 6 500 посетителей в сутки) пользователей обманом заставляли оставить на поддельном сайте персональные данные, электронную почту, данные банковской карты или логины-пароли от "учеток" личного кабинета. В случае с кражей денег среднее списание составило 50 000 рублей.