Названы три классических симптома раннего заболевания "омикрон"-штаммом

Новости

Церковные дипломаты занимаются вопросом встречи патриарха Кирилла с Папой Римским 15:03
Эксперты предупредили, что ревакцинироваться, возможно, придется трижды в год 14:58
РВСН получат 21 пусковую установку с МБР "Ярс", "Авангард" и "Сармат" 14:55
Лукашенко вручил космонавту Олегу Новицкому орден Дружбы народов 14:52
Накануне праздников в Италии ужесточат меры санитарной безопасности 14:52
ФАС согласовала цены на новые формы выпуска препаратов от COVID-19 14:49
Первый авиаполк МиГ-31 с гиперзвуковыми "Кинжалами" сформирован в России 14:48
Лавров: США проявили готовность начать диалог с РФ по гарантиям безопасности 14:42
Путин: Байден предложил назначить ответственных за переговоры по стабильности 14:41
Татьяна Москалькова не считает нужным принимать новый закон о СМИ 14:39
Москалькова: Россияне должны быть защищены от негативного воздействия IT-гигантов 14:35
Цены на газ в Европе преодолели отметку в 1900 долларов 14:34
Шойгу заявил о готовящейся провокации США на востоке Украины 14:33
Корпорация “Туризм.рф” одобрила создание новых курортов в 27 регионах России 14:33
Путин обещал достойное вознаграждение военным 14:23
Путин заявил об успехах армии в борьбе с коронавирусом 14:13
В Российском историческом обществе обсуждают 30-летие СНГ 14:13
Дипломат заявил о плане "Б" по вопросу о гарантиях безопасности 14:06
Путин отметил действия российских военных в Сирии и миротворцев в Карабахе 14:04
Япония продлила ограничения на въезд из-за "омикрона" 13:59
Мосгорсуд оставил ректора "Шанинки" Сергея Зуева в СИЗО до марта 13:46
Лукашенко призвал активнее использовать антимонопольные рычаги 13:45
В Кремле оценили ситуацию с поставками по газопроводу Ямал - Европа 13:39
Экс-президента Молдавии Додона вызвали в прокуратуру 13:38
Единственный в России сельский театр подключат к "Пушкинской карте" 13:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
21.12.2021 14:16
Рубрика: Общество

Названы три классических симптома раннего заболевания "омикрон"-штаммом

Текст: Анастасия Селиванова
Лондон. Фото: Victoria Jones/PA via AP Лондон. Фото: Victoria Jones/PA via AP
Лондон. Фото: Victoria Jones/PA via AP

Заболевшие новым штаммом коронавируса "омикрон" на ранней стадии отмечают появление жара и кашля, а также потерю обоняния. При этом без ПЦР-теста четко отличить ранние проявления COVID-19 от классической простуды все еще невозможно.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Минздрав подсчитал количество заболевших штаммом "омикрон" в России

К такому выводу пришли разработчики приложения Zoe Tracker, которое отслеживает состояние зараженных коронавирусом в Великобритании. Специалисты провели сравнительный анализ данных за октябрь, когда преобладала заболеваемость "дельтой" в стране, и данных за декабрь, когда выросла заболеваемость "омикроном".

"Анализ не выявил четких различий между симптомами "дельты" и "омикрона", при этом только 50% людей жалуются на три классических симптома: лихорадку, кашель и потерю обоняния или вкуса, - сообщают разработчики приложения. - При этом в обоих случаях пять основных симптомов позднее включают насморк, головную боль, утомляемость, чихание и боль в горле. В отчетах специалистов также фигурируют потеря аппетита и затуманенность в голове".

Пока данные приложения Zoe показывают, что роста госпитализаций при заражении "омикроном" нет по сравнению с волной заболеваемости "дельтой", но разработчики подчеркивают, что, возможно, картина изменится в течение нескольких недель, так как осложнения обычно проявляются чуть позже.

Штамм "омикрон" был впервые обнаружен на юге Африки в середине ноября, с тех пор он получил стремительное распространение в США и Великобритании. В Соединенной Королевстве сообщалось о 10 тысячах зараженных по итогам минувших выходных. В России пока выявлено 30 случаев заражения "омикроном".

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин: Надоели манипуляции Запада с международным правом
В Кремле оценили ситуацию с поставками по газопроводу Ямал - Европа
Песков оценил участие союзников России в партнерских программах НАТО
Цены на газ в Европе преодолели отметку в 1900 долларов
В Свердловской области отменили QR-коды в торговых центрах
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Православный календарь на 2022 год