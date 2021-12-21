Названы три классических симптома раннего заболевания "омикрон"-штаммом

Заболевшие новым штаммом коронавируса "омикрон" на ранней стадии отмечают появление жара и кашля, а также потерю обоняния. При этом без ПЦР-теста четко отличить ранние проявления COVID-19 от классической простуды все еще невозможно.

К такому выводу пришли разработчики приложения Zoe Tracker, которое отслеживает состояние зараженных коронавирусом в Великобритании. Специалисты провели сравнительный анализ данных за октябрь, когда преобладала заболеваемость "дельтой" в стране, и данных за декабрь, когда выросла заболеваемость "омикроном".

"Анализ не выявил четких различий между симптомами "дельты" и "омикрона", при этом только 50% людей жалуются на три классических симптома: лихорадку, кашель и потерю обоняния или вкуса, - сообщают разработчики приложения. - При этом в обоих случаях пять основных симптомов позднее включают насморк, головную боль, утомляемость, чихание и боль в горле. В отчетах специалистов также фигурируют потеря аппетита и затуманенность в голове".

Пока данные приложения Zoe показывают, что роста госпитализаций при заражении "омикроном" нет по сравнению с волной заболеваемости "дельтой", но разработчики подчеркивают, что, возможно, картина изменится в течение нескольких недель, так как осложнения обычно проявляются чуть позже.

Штамм "омикрон" был впервые обнаружен на юге Африки в середине ноября, с тех пор он получил стремительное распространение в США и Великобритании. В Соединенной Королевстве сообщалось о 10 тысячах зараженных по итогам минувших выходных. В России пока выявлено 30 случаев заражения "омикроном".