Netflix анонсирует новый российский сериал с Юрием Борисовым в главной роли

Netflix официально анонсировал третий российский сериал. Напомним, первым был "Анна К.", второй - без названия, но с Александром Петровым. А третий называется "Ничего особенного" (Nothing Special) и представляет собой жизнеутверждающую историю о молодом актере, ставшем волонтером фонда помощи людям с особенностями развития. О герое мы знаем, что, начав общаться с подопечными фонда, он не только находит с ними общий язык, но и получает ответы на волнующие его вопросы, помогая близким людям посмотреть на жизнь с новой стороны. Также уже известно, что главную роль играет Юрий Борисов, а его партнершу по сериалу - Дарья Мельникова. Стриминговый гигант представил и первый кадр проекта.

Немного подробнее о сюжете. Молодой актер Лёха приступает к работе над постановкой спектакля вместе с группой ребят. В лично жизни у него все непросто - сложные отношения с женой. Леха попадает в творческую студию фонда помощи людям с особенностями развития. Близкое общение с ними показывает Лёхе, что в любой, даже самой мрачной ситуации, можно увидеть свет...

Авторы сценария сериала - Мила Просвирина, Шорена Пация, Мария Панасюк, Илья Маланин. В главных ролях также снимаются Полина Пушкарук, Антон Санкевич и Ольга Ломоносова.

Анна Наглер - директор направления оригинальных сериалов Netflix по Центральной и Восточной Европе и России - рассказывает о проекте: "Ничего особенного" - это прекрасная история, такая простая и в то же время такая сложная. Она невероятно чувственна и еще в большей степени комична. Это трогательный проект о том, какие глубокие взаимоотношения могут возникнуть, если мы дадим себе шанс узнать друг друга получше. Мы были очарованы этой историей, и надеемся, что она в равной степени понравится и нашим российским зрителям".

Для режиссера Ильи Маланина сериал "Ничего особенного" - дебют, он признается, что рад начинать именно с такой истории. По его словам, "в ней много чувственности, открытости и любви. Каждый персонаж соткан из противоречий, как в мыслях, так и в поступках. В этом нет ничего особенного".

Сериал производит кинокомпания "1-2-3 Production", продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов. Это та же самая студия, которая снимает для Netflix и сериал "Анна К.". Продюсеры ( а у сериала есть и третий Александр Сысоев ) признаются, что рады вновь сотрудничать с Netflix. Сериал выйдет на Netflix по всему миру. Дата премьеры будет объявлена дополнительно.

Обратим внимание, что новый сериал продолжит направление импакт-контента, которым не так давно всерьез занялись в нашей стране. У нас снимают кинопроекты и о волонтерах, и о людях с особенностями развития. Однако представители Netflix считают, что их сериал будет отличаться позитивным отношением к героям и событиям. "Ничего особенного", по их словам, - это не социальная драма, которая рассказывает о том, как тяжело живется особенным людям в нашей стране. Она говорит о том, что каждый человек - неповторим, а взаимопомощь - ключ к изменению любого из нас. Основной посыл сериала - перед жизнью мы все равны.

Кстати

Приведем семь российских художественных проектов последнего времени, рассказывающих о волонтерах и особенных людях: "Толя-робот", "По колено", "Временные трудности", "Любовь с ограничениями", "Псих", "Последствия", "Нелюбовь". Когда выйдет новый сериал на Netflix, интересно будет сравнить.