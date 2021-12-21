Норильск может стать эталоном для других городов Арктики

Работы по обновлению Норильска уже начались, хотя комплексный план социально-экономического развития города рассчитан пока лишь на 2022-й и последующие годы. Об этом говорили в Совете Федерации, где обсуждался вопрос о реализации данного проекта.

Планом предполагается, в частности, провести реновацию жилья. Сюда входит и строительство новых домов, и реконструкция зданий, имеющих историческую ценность, и демонтаж аварийного жилищного фонда. Будет отремонтирована и модернизирована коммунальная инфраструктура - в северном городе, помимо строительства и реконструкции инженерных сетей, требуется и термостабилизация грунтов под многоквартирными домами. Уже к маю 2022 года более 50 домов планируется оснастить датчиками температуры и степени наклона.

Показатель износа жилищного фонда в Норильске недопустимо высокий - более 47%, отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Многие годы не велось строительство многоквартирных домов. "Городу нужна качественная высокотехнологичная реновация жилищного фонда, рассчитанная на длительную эксплуатацию в условиях Арктики. Иначе через 15-20 лет опять придется перестраивать", - подчеркнула она.

Существенно обновится социальная инфраструктура города. В планах - строительство современной поликлиники, школы, детских садов, ремонт здания университета и строительство кампуса. В городе появятся музей современного искусства, бассейн, ледовый дворец. Дети смогут учиться не в две, а в одну смену.

"Очень важно, что этот комплексный план сформирован с учетом мнения горожан, мнения жителей. Все пожелания, которые они высказывали в результате общественных обсуждений, попали в комплексный план", - говорит мэр города Дмитрий Карасев.

План рассчитан на период до 2035 года, однако его основная часть будет выполнена в ближайшие годы. "Я думаю, даже ближайшие два года дадут свои результаты, потому что в 2023 году Норильску исполнится 70 лет, хочется, чтобы он юбилей встретил обновленным, красивым, гостеприимным, замечательным городом", - высказывает пожелание Матвиенко.

Первые значимые результаты будут видны уже в ближайшем будущем, считает губернатор Красноярского края Александр Усс. "Через год Норильск обретет черты столицы российской Арктики", - выразил уверенность он.

В числе проектов "первого запуска", стартующих в 2021-2022 годах, - ликвидация трех девятиэтажек, признанных аварийными, строительство десяти новых домов, реконструкция коллектора, строительство нового водозабора. Благоустраивается набережная озера Долгое, работы здесь завершатся к сентябрю 2023 года.

В июне нынешнего года компания "Норникель" приступила к осуществлению проекта "Чистая Арктика". На ее производственных площадях было обнаружено 467 заброшенных зданий.... и горы отходов - более 2 млн тонн мусора на стихийных свалках, более 600 тысяч тонн металлолома. Компания создала специальное подразделение, которое займется улучшением экологической ситуации и снижением антропогенной и техногенной нагрузки на природную среду. Закуплено более 120 единиц специализированной техники для демонтажа, санитарной очистки и рекультивации.

На модернизацию города по плану предполагается потратить почти 120 млрд рублей. Из них 23,9 млрд - это средства федерального бюджета, 14,7 млрд - краевого бюджета и 81,3 млрд рублей поступит из средств "Норникеля".

"Развитие компании невозможно без создания условий комфортного проживания для ее работников и жителей города. И наоборот - будущее города и его процветание в значительной степени зависят от того, насколько успешно и устойчиво будет развиваться компания", - резюмирует президент "Норникеля" Владимир Потанин.

Амбициозные планы по развитию компании, ее вхождению в новую "зеленую" экономику неосуществимы без привлечения новых работников. Только в следующем году ей потребуется еще 14 тысяч человек. А один из факторов привлечения новых сотрудников - благоприятные условия проживания.

Вдобавок к уже запланированным 120 млрд рублей "Норникель" выделит еще 150 млрд на развитие города, сообщил Владимир Потанин. Выделение этих средств позволит ускорить ремонт школ и детских садов, начать проектирование знаковых объектов.

В марте 2022 года будут подведены итоги конкурса по созданию архитектурно-планировочной концепции города. В нем принимают участие не только российские архитекторы, но и их коллеги из Великобритании, Франции, Китая. Предложения участников будут учтены при реализации комплексного плана.

Норильск может стать образцом для других арктических городов. Этот проект - серьезный пример государственно-частного партнерства, в рамках которого будут реализованы, отработаны и распространены на всю арктическую зону РФ управленческие подходы, урбанистические, архитектурные, технические решения, отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Мы рассчитываем, что в результате этой работы возникнут технологии, которые позволят всем жителям арктической зоны России (а их более 2,5 млн) стать более благополучными и жить в более благоприятной среде. Мы приложим все усилия, чтобы план был выполнен в срок и в бюджет", - сказал он.