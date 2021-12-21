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21.12.2021 16:43
Рубрика: Общество

В Англии нашли окаменелость гигантской многоножки размером с авто

Текст: Майя Бирюкова

На пляже, расположенном на севере Англии, археологи нашли окаменелость гигантской многоножки. Существо могло достигать 2,7 метра в длину и весить 50 килограммов.

Фото: Scientific Reports
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Как сообщается на сайте Кембриджского университета, останки многоножки, которая относится к роду артоплевр (Arthropleura), самых крупных из известных сухопутных беспозвоночных. Подобные существа жили приблизительно за 100 миллионов лет до эпохи динозавров.

Окаменелость, обнаруженная на пляже Нотумберленда, состоит из нескольких сочлененных звеньев и по форме напоминает современных многоножек. Находка была сделана еще в январе 2018 года, однако результаты исследований ученых были опубликованы только сейчас в Journal of Geological Society.

Исследователи признаются, что открытие было сделано случайно: большой блок песчаника откололся от скалы, упал и обнажил окаменелость, которая находилась у него внутри. Один из сотрудников университета увидел это, когда проходил по пляжу.

В то время, когда жили подобные многоножки, климат на территории современной Великобритании был другим, здесь царили тропики. Существа предпочитали селиться в лесистых участках неподалеку от побережья.

Ранее ученым приходилось обнаруживать окаменелости артоплевр, но все они были существенно меньше этой находки. Исследователи полагают, что гигантские беспозвоночные могли питаться другими беспозвоночными и амфибиями. Причина их исчезновения может быть связана с переменами климата или с появлением уничтоживших их рептилий.

В ближайшее время окаменелость огромной многоножки обещают выставить на всеобщее обозрение в Седжвикском музее наук о Земле.

Общество Природа

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