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21.12.2021 19:48
Рубрика: В мире

Основатель Tesla и SpaceX заплатит миллиардные налоги

Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 290(8641)
На фоне нарастающей в его адрес критики поборников социальной справедливости самый богатый человек планеты Илон Маск объявил, что за истекший год он выплатит в казну США больше, чем "любой американец в истории".
Фото: Brendan Smialowski / AFP Фото: Brendan Smialowski / AFP
Фото: Brendan Smialowski / AFP

"Для тех, кто интересуется: я выплачу более 11 миллиардов долларов налогов в этом году", - раскрыл интригу в соцсетях сам основатель высокотехнологичных компаний Tesla и SpaceX. Столь внушительная сумма, по идее, должна избавить бизнесмена от обвинений в излишне быстрых темпах обогащения. А такие упреки в последнее время сыплются на Маска как из рога изобилия. Буквально на прошлой неделе придерживающаяся лево-прогрессивных взглядов американский сенатор-демократ Элизабет Уоррен призвала предпринимателя прекратить "жить за чужой счет".

Фото: Mike Blake/ REUTERS/File Photo
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Причитающиеся с Маска в 2021 году налоги подсчитаны на основании его совокупного состояния, которое Bloomberg оценивает в 266 миллиардов долларов. Правда, еще в начале прошлого ноября "кубышка" богатейшего человека в мире превышала 300 миллиардов, но с тех пор Маск успел оперативно распродать часть принадлежащих ему ценных бумаг на 14 миллиардов. Причем, по данным американских СМИ, целый ряд американских богачей также активно избавлялись от своих акций после резкого скачка их стоимости, а также ввиду ожидаемого от нынешней администрации США повышения налогов в 2022 году. В частности, акции компании Amazon на 9 миллиардов долларов продал ее основатель Джефф Безос, а Марк Цукерберг "слил" бумаги Meta (раньше Facebook) на сумму 4,5 миллиарда.

Опубликованное минувшим летом расследование организации ProPublica выявило шокировавший рядовых американских налогоплательщиков факт: 25 богатейших богатеев, включая Маска, Безоса, Блумберга, Баффета и Сороса, платили мизерные или вовсе не платили налоги в США с 2014 по 2018 год. В этой связи объявленная основателем Tesla и SpaceX "историческая выплата" 11 миллиардов долларов в пользу службы внутренних доходов (IRS - американская налоговая инспекция) заслужила следующий обобщенный комментарий пользователей соцсетей - "не обеднеет".

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