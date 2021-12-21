Отбывавший тюремный срок в США Олег Никитин депортирован в РФ

Новости

В МГУ отец девочки-вундеркинда напал на завкафедрой 18:48
На границе Москвы и Люберец произошел крупный пожар 18:17
Захарова прокомментировала слова Зеленского о вступлении Украины в НАТО 18:17
Еврокомиссия не видит вины “Газпрома” в манипуляциях газом 18:17
Цена газа в Европе впервые в истории достигла 2100 долларов 18:04
В Госдуме показали "Трагедию Донбасса" 17:57
Вышел трейлер комедии Сергея Светлакова "Старые шишки" 17:47
Госдеп: США видели предложения РФ по безопасности, готовы к обсуждениям 17:43
Мишустин: Кабмин выделит 90 млн рублей на исследования штаммов COVID-19 17:33
Кабмин выделит деньги и технику для поставок кислорода в больницы 17:32
Кабмин направит регионам 10 млрд рублей на замену оборудования 17:27
Названы 5 продуктов на новогоднем столе, которые помогут снизить холестерин 17:27
Столтенберг: Альянс предлагает провести заседание Совета Россия-НАТО в 2022 году 17:25
Чемпион ОИ фигурист Соловьев госпитализирован после избиения 17:23
Первые 16 россиян, у которых был выявлен "омикрон", выздоровели 17:20
Госдума разрешила проводить по видео допросы и очные ставки 17:19
Лавров: РФ готова обсуждать озабоченности США 17:17
Роспотребнадзор дал россиянам советы по празднованию Нового года 17:08
Лавров не слышал о готовности ФРГ и Франции вернуться к "нормандскому" формату 17:03
"Белавиа" возглавила рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний в Шереметьево 17:02
В большинстве регионов превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу 17:00
Путин назвал подлетное время ракет США и НАТО с территории Украины 16:58
Попова назвала регионы, в которых растет заболеваемость COVID-19 16:41
В Роспотребнадзоре сообщили, что "омикрон" способен передаваться мышам 16:40
Попова назвала основные симптомы у инфицированных омикроном 16:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
21.12.2021 18:06
Рубрика: В мире

Отбывавший тюремный срок в США Олег Никитин депортирован в РФ

Текст: Диана Ковалева
Россиянин Олег Никитин, который ранее признал вину в сговоре с целью нарушения введенных Вашингтоном санкций на поставки некоторых видов оборудования, вышел на свободу и депортирован в Россию. Об этом сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Гражданин России Олег Никитин освобожден из заключения и депортирован в РФ с территории США спустя почти три месяца после официального решения суда об окончании его срока содержания под стражей и более чем двухлетнего срока отбытия им наказания. 22 сентября суд США вынес Никитину приговор и с учетом отбытого срока постановил депортировать на родину - он должен был быть отправлен ближайшим рейсом в Россию, но, нарушив его права, правоохранительные органы Соединенных Штатов данное решение своевременно не выполнили, и он был помещен в депортационную тюрьму", - сказал Мельников.

Дания арендует у Косово тюрьмы для иностранных преступников

Он также отметил, что освободить Никитина удалось при помощи МИД РФ, правозащитников и общественности. Мельников подчеркнул, что у россиянина много хронических заболеваний, однако во время его пребывания в депортационной тюрьме необходимая медицинская помощь ему не оказывалась.

Обвинения Никитину - директору российской компании "КС Инжиниринг" - власти США предъявили в декабре 2019 года. Следователи посчитали, что он вступил в сговор, чтобы "обойти торговые санкции США, которые запрещают экспорт оборудования" в ряд других стран и якобы намеревался приобрести "силовую турбину у производителя в США примерно за 17,3 миллиона долларов". В марте россиянин вину признал. В итоге его приговорили к 28 месяцам лишения свободы, которые он на тот момент уже отсидел в тюрьме в ожидании судебного решения.

В мире США Россия и США

Главное сегодня

Путин и Шольц обсудили гарантии безопасности и внутриукраинский конфликт
Госдума вводит пожизненный срок для педофилов-рецидивистов
Цена газа в Европе впервые в истории достигла 2100 долларов
Шойгу: Сотрудники американских ЧВК готовят на востоке Украины провокацию с химоружием
Чемпион ОИ фигурист Соловьев госпитализирован после избиения
Председатель кабмина Кыргызстана: Период затянувшихся политических реформ завершен
В США обнародовали новые материалы об убийстве Кеннеди