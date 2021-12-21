Отбывавший тюремный срок в США Олег Никитин депортирован в РФ

Россиянин Олег Никитин, который ранее признал вину в сговоре с целью нарушения введенных Вашингтоном санкций на поставки некоторых видов оборудования, вышел на свободу и депортирован в Россию. Об этом сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Гражданин России Олег Никитин освобожден из заключения и депортирован в РФ с территории США спустя почти три месяца после официального решения суда об окончании его срока содержания под стражей и более чем двухлетнего срока отбытия им наказания. 22 сентября суд США вынес Никитину приговор и с учетом отбытого срока постановил депортировать на родину - он должен был быть отправлен ближайшим рейсом в Россию, но, нарушив его права, правоохранительные органы Соединенных Штатов данное решение своевременно не выполнили, и он был помещен в депортационную тюрьму", - сказал Мельников.

Он также отметил, что освободить Никитина удалось при помощи МИД РФ, правозащитников и общественности. Мельников подчеркнул, что у россиянина много хронических заболеваний, однако во время его пребывания в депортационной тюрьме необходимая медицинская помощь ему не оказывалась.

Обвинения Никитину - директору российской компании "КС Инжиниринг" - власти США предъявили в декабре 2019 года. Следователи посчитали, что он вступил в сговор, чтобы "обойти торговые санкции США, которые запрещают экспорт оборудования" в ряд других стран и якобы намеревался приобрести "силовую турбину у производителя в США примерно за 17,3 миллиона долларов". В марте россиянин вину признал. В итоге его приговорили к 28 месяцам лишения свободы, которые он на тот момент уже отсидел в тюрьме в ожидании судебного решения.