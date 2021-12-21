Патентные поверенные получили дополнительные права

Работать в судах, получать ответы госорганов на свои запросы, использовать информационные ресурсы Роспатента и сохранять профессиональную тайну смогут теперь патентные поверенные. Закон об этом подписал президент Владимир Путин.

За прошедшие 20 лет Роспатент выдал более двух тысяч аккредитаций для таких специалистов, они готовят и подают большую часть заявок на регистрацию интеллектуальной собственности, отметил глава федеральной службы Григорий Ивлиев. По его оценке, теперь права патентных поверенных будут близки к тем, которые есть у адвокатов. Объединенные в профессиональную палату они станут необходимым элементом реформы сферы интеллектуальной собственности в стране, считает Ивлиев.

"Они отрабатывают первичный материал, от качества их работы зависит скорость принятия нашего решения, - сказал глава Роспатента. - Мы очень заинтересованы в их профессиональной работе. Существующая сейчас система морально устарела, для дальнейшего развития ей надо двигаться дальше".

Ивлиев подчеркнул, что такие профессиональные объединения в мире уже существуют тысячи лет, за это время они доказали свою эффективность. Поэтому Роспатент готов передать патентным поверенным часть своих полномочий, это пойдет на благо для развития всей отрасли.