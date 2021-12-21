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21.12.2021 15:19
Рубрика: Власть

Патентные поверенные получили дополнительные права

Текст: Алексей Дуэль
Работать в судах, получать ответы госорганов на свои запросы, использовать информационные ресурсы Роспатента и сохранять профессиональную тайну смогут теперь патентные поверенные. Закон об этом подписал президент Владимир Путин.

За прошедшие 20 лет Роспатент выдал более двух тысяч аккредитаций для таких специалистов, они готовят и подают большую часть заявок на регистрацию интеллектуальной собственности, отметил глава федеральной службы Григорий Ивлиев. По его оценке, теперь права патентных поверенных будут близки к тем, которые есть у адвокатов. Объединенные в профессиональную палату они станут необходимым элементом реформы сферы интеллектуальной собственности в стране, считает Ивлиев.

Фото: Пермский профессиональный Клуб юристов
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"Они отрабатывают первичный материал, от качества их работы зависит скорость принятия нашего решения, - сказал глава Роспатента. - Мы очень заинтересованы в их профессиональной работе. Существующая сейчас система морально устарела, для дальнейшего развития ей надо двигаться дальше".

Ивлиев подчеркнул, что такие профессиональные объединения в мире уже существуют тысячи лет, за это время они доказали свою эффективность. Поэтому Роспатент готов передать патентным поверенным часть своих полномочий, это пойдет на благо для развития всей отрасли.

Власть Право Правительство Минэкономразвития Роспатент

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