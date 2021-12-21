Первый авиаполк МиГ-31 с гиперзвуковыми "Кинжалами" сформирован в России

В Воздушно-космических силах России сформирован первый авиационный полк истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента России Владимира Путина.

По его словам, также в прошлом году Минобороны передано четыре модернизированных стратегических бомбардировщика Ту-95МС.

В целом, в ВКС России уже сформированы авиационный и зенитный ракетный полки. "Поставлен 151 образец новой и модернизированной авиационной техники", - подчеркнул Шойгу. Войска ПВО-ПРО получили свыше 30 образцов вооружения, включая зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" и С-350 "Витязь".