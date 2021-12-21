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21.12.2021 13:02
Рубрика: Власть

Песков оценил участие союзников России в партнерских программах НАТО

Текст: Кира Латухина
Партнерские программы с НАТО и интеграция в военную инфраструктуру Альянса - разные вещи, пояснил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы о взаимодействии Казахстана и Армении с этим блоком.
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: РИА Новости
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"Одно дело - участие в партнерских программах, другое дело - интеграция в политическую и военную инфраструктуру НАТО", - сказал Песков. С большинством стран бывшего СССР Россию связывают союзнические обязательства по линии ОДКБ и так далее, напомнил он. В рамках этого обязательства неоднократно проговаривались, пояснил пресс-секретарь российского лидера.

На вопрос о том, считает ли допустимым президент участие союзников в таких программах, Песков заметил, что это зависит от конкретных программ, глубины и характера участия. "Они все разные. Нельзя делать общих выводов, тем более когда основные обсуждения и переговоры только предстоят", - заключил он.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Россия и НАТО

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