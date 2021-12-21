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21.12.2021 09:10
Рубрика: Власть

Песков рассказал об успехах "Спутника V" за рубежом

Текст: Кира Латухина
Применение российской вакцины от коронавируса в более чем 70 странах​​​ - огромный успех, заявил в эфире "России 24" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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"Рынок фармы и рынок вакцин - это в целом очень агрессивный рынок, где огромная конкуренция, потому что ты соперничаешь с глобальными компаниями, бюджет которых сопоставим с бюджетом большинства стран. Эти компании не всегда дружелюбны по отношению к своим конкурентам. То, что РФПИ пронес вакцину через все эти препоны, семьдесят с чем-то стран одобрили эту вакцину и уже ее применяют у себя - это огромный успех", - оценил Песков.

РФПИ использует средства Фонда национального благосостояния на возвратной основе, подчеркнул пресс-секретарь президента. "Но в любом случае нужны деньги для экономики, нужны деньги для больших проектов. В данном случае канал РФПИ представляет собой надежный канал, который позволяет использовать деньги на возвратной основе", - пояснил он.

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