Подлодка "Петропавловск-Камчатский" провела пуск "Калибра" в Японском море

В Японском море новейшая дизельная подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" выполнила пуск крылатой ракеты "Калибр" из подводного положения. Как рассказали в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа, ракета успешно поразила береговую цель.

"В расчетное время ракета поразила береговую мишенную позицию на тактическом поле Сюркум. Дальность стрельбы превысила 1000 километров", - рассказали в пресс-службе.

Экипаж подлодки при выполнении учебной задачи провел комплекс тренировок и упражнений. Были отработаны действия при проведении ракетной стрельбы высокоточным оружием. Перед выполнением пуска подводники провели скрытный выход в район пуска.

На Тихоокеанском флоте "Петропавловск-Камчатский" является одной из первых дизель-электрических подводных лодок, способных нести на вооружении высокоточные крылатые ракеты "Калибр".