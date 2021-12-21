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21.12.2021 16:56
Рубрика: Власть

Подписан закон о расширении прав полицейских

Текст: Михаил Фалалеев
Глава государства подписал закон, вносящий поправки в закон "О полиции". Речь идет о новой статье 15.1., позволяющей полицейским вскрывать транспортные средства. Раньше, когда полицейским требовалось вскрыть автомобиль, они действовали на свой страх и риск, ссылаясь на статью 15 этого закона, которая предусматривает вскрытие помещений.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Напомним, статья 15 закона "О полиции" разрешает проникать в жилье без присутствия собственника и даже со взломом, но в исключительных обстоятельствах. Это может произойти, если полицейские знают о нахождении в помещении преступников, нарколаборатории или наркопритона, незаконного оружия, взрывного устройства, если в этот момент здесь совершается преступление. Например, удерживаются заложники. Бывает и так, что кому-то стало плохо и срочно требуется помощь. Времени искать и вызывать хозяев, чтобы открыли дверь, просто нет, счет идет на секунды и чьей-то жизни угрожает опасность.

Причины вскрытия машины в отсутствие хозяина, в принципе, такие же, как и вскрытия жилья. Например, при получении информации, что в автомобиле находятся наркотики, оружие или взрывчатка. Бывает, что в машине забывают ребенка, который может насмерть замерзнуть либо задохнуться.

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