Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в Париже

Французские правоохранители задержали мужчину, который в Париже взял в заложники двух женщин. Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

"Человек, взявший заложников, задержан. Пострадавших нет", - написал Дарманен на своей страничке в Twitter.

Он также поблагодарил парижскую префектуру полиции и силы спецназа.

Напомним, ранее в понедельник вооруженный ножом мужчина взял в заложники двух женщин в одном из магазинов на улице Алигр на востоке французской столицы. Полиция начала расследование по статье "похищение" и не рассматривает это происшествие как связанное с терроризмом. Вскоре он отпустил женщин. По данным радиостанции Europe-1, преступником является мужчина 56 лет тунисского происхождения, который якобы страдает психическим расстройством.