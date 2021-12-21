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21.12.2021 11:49
Рубрика: В мире

Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в Париже

Текст: Диана Ковалева

Французские правоохранители задержали мужчину, который в Париже взял в заложники двух женщин. Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Задержан мужчина, захвативший заложников в Германии

"Человек, взявший заложников, задержан. Пострадавших нет", - написал Дарманен на своей страничке в Twitter.

Он также поблагодарил парижскую префектуру полиции и силы спецназа.

Напомним, ранее в понедельник вооруженный ножом мужчина взял в заложники двух женщин в одном из магазинов на улице Алигр на востоке французской столицы. Полиция начала расследование по статье "похищение" и не рассматривает это происшествие как связанное с терроризмом. Вскоре он отпустил женщин. По данным радиостанции Europe-1, преступником является мужчина 56 лет тунисского происхождения, который якобы страдает психическим расстройством.

В мире Европа Франция

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