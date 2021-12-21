Попова назвала основные симптомы у инфицированных омикроном

В России подтвержден 41 случай заражения новым штаммом омикрон, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании в правительстве.

Она уточнила, что все больные находятся в стационаре под наблюдением врачей. По ее словам, у всех в первые три дня была температура до 38,5 градусов, в числе симптомов - першение в горле, слабость, небольшое подкашливание.

"В целом состояние у всех пациентов стабильное", - подчеркнула Попова.

Она также отметила, что под наблюдением находятся еще 300 человек, которые с ними контактировали. Все они изолированы. У четырех человек ПЦР-тестирование уже подтвердило коронавирус. Штамм пока не уточнен.