Порошенко пообещал вернуться на Украину в январе

Бывший президент Петр Порошенко заявил, что намерен вернуться в Киев в первой половине января. Это следует из обнародованного им в Telegram-канале видеообращения.

В опубликованном видео бывший украинский лидер рассказал, что находится в Варшаве. "Мне передают приветы из офиса президента [Зеленского, - прим. "РГ"] о том, что они с пониманием отнесутся к тому, если я останусь в Европе, - заявил Порошенко. - Я не сделаю им такого подарка и вернусь на Украину в первой половине января".

Напомним, недавно Петр Порошенко стал на родине фигурантом уголовного дела о госизмене. Сам экс-президент назвал обвинение "переходом красных линий".