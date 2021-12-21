Правительство Бразилии ужесточило правила въезда в страну

Бразильское федеральное правительство выполнило решение Федерального верховного суда и 20 декабря издало постановление, в котором официально говорится о необходимости предоставления доказательств вакцинации против COVID-19 для въезда в страну как по воздуху, так и по суше.

Теперь все прибывающие в южноамериканское государство должны предоставить паспорт вакцинаций (последняя доза вакцины должна быть применена не менее чем за 14 дней до отъезда в Бразилию), декларацию здоровья путешественника, заполненную не позднее чем за 24 часа до отъезда, и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не менее чем за 72 часа до прибытия в страну. Документ определяет, что справки о выздоровлении от COVID-19 и QR-коды не будут приниматься вместо паспорта вакцинаций.

Иностранцы, имеющие противопоказания к вакцинации по состоянию здоровья или из-за возраста, освобождаются от необходимости предоставления паспорта вакцинаций. В этом случае им придется находиться на карантине по меньшей мере пять дней, а затем сдать ПЦР-тест на COVID-19.

Ранее правительство президента Жаира Болсонару выступало против обязательного предъявления паспортов вакцинаций всеми въезжающими в страну и раскритиковало соответствующую инициативу главы бразильского Федерального верховного суда Луиса Роберто Баррозо, позднее одобренную в ходе онлайн-заседания суда 15 декабря.