Предприятия обязали ликвидировать ущерб природе

Не менее чем за пять лет до конца срока эксплуатации того или иного объекта на предприятии должен быть разработан план мероприятий по ликвидации загрязнения. Необходимо будет получить положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Закон в случае окончательного принятия и подписания будет вступать в силу постепенно. Так, сначала под регулирование попадут опасные производственные объекты и объекты размещения отходов.

Порядок разработки плана природоохранных мероприятий и его согласования будет устанавливаться кабмином.