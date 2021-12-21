Представитель турбизнеса разъяснил новые правила въезда в Таиланд

В Таиланде временно прекратили регистрацию для получения Thailand Pass и заявили о возможности возобновления обязательного карантина для всех прибывающих в страну иностранцев, сообщили в пресс-службе туроператора Tez Tour. Но на турпоток из России это не повлияет, отметили в компании.

"Официального подтверждения возвращения обязательного карантина для всех путешественников на данный момент не поступало", - заявил генеральный представитель компании в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков, чьи слова приводит пресс-служба.

Как пояснили в компании, министерство иностранных дел страна сообщило о временном закрытии регистрации для получения Thailand Pass в рамках схем въезда в страну Test & Go и Sandbox за исключением "Пхукетской песочницы". Система Test & Go давала возможность полностью вакцинированным жителям 63 стран въезжать в страну с отрицательным результатом ПЦР на коронавирус с необходимостью повторно сдать тест по прибытии. Но Россия в число этих стран не входит.

При этом схема Sandbox продолжает действовать на Пхукете, куда едет абсолютное большинство русскоговорящих туристов по программе "Пхукетской песочницы". Потому никакого влияния на турпоток из России произошедшие изменения не окажут, отмечают в компании.