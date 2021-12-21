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21.12.2021 15:46
Рубрика: Власть

Принят закон о наказании за неполную уплату алиментов

Текст: Татьяна Замахина
Неплательщики алиментов будут нести ответственность, даже если они частично перевели средства на содержание детей и нетрудоспособных родителей. Такой закон приняла Госдума.

Речь идет как об административном, так и об уголовном наказании.

Фото: Photoxpress
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Согласно поправкам в КоАП, караться будет неуплата алиментов без уважительных причин в течение двух месяцев.

Неплательщику могут грозить:

- исправительные работы на срок до 150 часов;

- арест на срок от 10 до 15 суток;

- штраф в размере 20 тыс. рублей.

За неоднократную неуплату будет действовать уголовная ответственность. Наказанием могут стать исправительные, принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года.

Важно, что неплательщик будет освобожден от ответственности при полном погашении задолженности.

"В настоящее время злостные неплательщики алиментов уходят от ответственности, заплатив лишь часть суммы, назначенной судом или оговоренной в нотариально заверенном соглашении", - пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, недопустимо, когда один родитель все берет на себя, а второй годами безнаказанно уклоняется от своих обязанностей.

По состоянию на 1 января 2020 года остаток неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментных платежей составлял 806,4 тысяч производств, на 1 октября 2020 года - 797,7 тысяч производств, отмечается в пояснительных материалах.

Власть Работа власти Госуправление Общество Семья и дети Законодательная власть Госдума Разводы и алименты

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