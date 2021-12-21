Обнаружены бактерии, связанные с прогрессированием ВИЧ в СПИД

Ученые Питтсбургского университета впервые связали состав микробиома кишечника до инфицирования ВИЧ с восприимчивостью к вирусу и прогрессировнием.

Были изучены образцы стула пациентов, сохранившиеся с начала пандемии ВИЧ и СПИДа - с весны 1984 года. Тогда гомосексуальные мужчины участвовали в исследовании СПИДа. Изучение проходило из-за того, что ученые не могли понять, почему умирают люди. Мужчины сдавали образцы стула и крови на протяжении шести месяцев. Как только у пациента находили ВИЧ, его материал собирать переставали, но вместо того, чтобы утилизировать, образцы заморозили и сохранили в биохранилище.

Сейчас наука продвинулась до такой степени, что генетики смогли изучить эти образцы, чтобы выяснить, что происходило с микробиомом и иммунной системой мужчин до и после того, как они заразились ВИЧ. Результаты исследования опубликованы в журнале Microbiome.

Специалисты предположили, что что-то происходило в кишечнике этих мужчин до того, как они заразились ВИЧ, что отличало их от тех пациентов, что вирусом не заразились. Кроме того, став ВИЧ-положительными, они подвергались большему риску развития СПИДа в сравнении с людьми с нормальным микробиомом. Понимание этого поможет понять, что лежит в основе восприимчивости мужчин к ВИЧ. Это может иметь значение для лечения и профилактики болезни.

Исследователи получили материалы 265 участников, которые в начале эксперимента не были инфицированы - 109 из них заразились в первый год, остальные - нет.

Так, ученым удалось определить, какие семейства и виды микробов населяли кишечник участников и как численность этих микробов различалась в образцах. Участники, которые заразились ВИЧ, имели большее относительное количество Prevotella stercorea, бактерии, способствующей воспалению, и более низкие уровни четырех видов Bacteroides, которые участвуют в иммунном ответе. Также они исследовали маркеры воспаления в крови участников. Как и предполагалось, зараженные имели более высокий уровень воспаления до болезни.

Ученые считают, что микробом кишечника усугубляет иммунный ответ и способствует воспалению, делая мужчин с неблагоприятным микробиомным профилем более восприимчивыми к заражению ВИЧ и менее способными предотвратить прогрессирование болезни до полномасштабного СПИДа. И, если микробом так влияет на восприимчивость к ВИЧ, он может также влиять на другие патогены, например, COVID-19.

Однако для того, чтобы использовать эти данные для разработки профилактических рекомендаций, нужны дополнительные исследования. Единственное, что посоветовали ученые на этом этапе - улучшить свое питание, обогатить рацион фруктами, овощами, клетчаткой.