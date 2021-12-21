Противостояние "черной" и "зеленой" генераций сходит на нет

Новые рынки альтернативных энергетических технологий в РФ развиваются ускоренными темпами с учетом глобальной повестки углеродной нейтральности.

По данным BloombergNEF за 2020 год в мире на энергопереход было направлено инвестиций более, чем на 500 миллиардов долларов, а мировой ввод ВИЭ-генерации установил новый рекорд и превысил 280 ГВт ветровых и солнечных станций.

В России, даже с учетом негативного влияния ограничений из-за пандемии, также был установлен абсолютный рекорд по объемам строительства "зеленой" генерации. Так, в 2020 году в эксплуатацию введено около 1 ГВт новой мощности ВИЭ (рост - 82 процента). Причем уже сегодня источники с низкими удельными выбросами парниковых газов - ГЭС, АЭС, парогазовые установки - занимают подавляющую долю энергобаланса страны.

Как рассказал глава минэнерго Николай Шульгинов, "на низкоуглеродные и безуглеродные источники приходится более 80 процентов в балансе производства электрической энергии. К 2050 году мы планируем увеличение выработки на газовых станциях, на объектах ВИЭ, а также постепенное снижение выработки на угольных станциях. К 2050 году 40 процентов выработки придется на газовые станции, 19 - на ГЭС, 25 процентов - на атомные станции". И все же доля солнечной и ветровой генерации в электроэнергетическом балансе России на сегодня еще достаточно низка. Обсуждается увеличение доли солнечных и ветряных станций в энергобалансе России с нынешних 0,5 процента до 12,5 к 2050 году.

Для того чтобы способствовать дальнейшему снижению углеродоемкости российской электроэнергетики, в 2021 году было принято ключевое для развития ВИЭ решение о продлении программы поддержки отрасли до 2035 года. Основные показатели при этом ориентированы на то, что к 2050 году возобновляемые источники энергии обеспечат более 90 ГВт мощностей.

Возобновляемые источники энергии не могут полностью заменить традиционные

Декарбонизация экономики должна носить эволюционный характер, полагают эксперты. "Никто не против внедрения в том числе и возобновляемых источников энергии - солнце, приливные электростанции, развитие гидроэлектростанций. Никто не против новых составляющих, той же водородной энергетики, которая в будущем займет какое-то место. Вопрос в темпах развития, какими способами и методами это будет развиваться. Либо это будет спокойно и естественным образом развиваться, либо это будет насаждаться, как сегодня происходит, без расчета различных последствий, которые мы видим на примере газового кризиса", - отметил зампредседателя правительства РФ Александр Новак.

Такую поэтапность обеспечивает программа поддержки ВИЭ. Согласно первой программе поддержки "зеленой" энергетики, действующей до конца 2024 года, в России уже отобрано 5,4 ГВт. Этот отраслевой сегмент уже приближается к паритету цен с традиционной генерацией. А результатом первого отбора в рамках второй программы поддержки ВИЭ до 2035 года стало создание предпосылок для формирования достаточно серьезного комплекса производства оборудования для солнечной и ветрогенерации.

"Нужно будет посмотреть на результаты следующих конкурсов для того, чтобы принимать далеко идущие решения в этой сфере. Мы заходили во вторую программу с ожидаемым объемом вводов 6-7 ГВт, с учетом снижения стоимости объем увеличивается. Чем больше будет дешеветь оборудование, тем больше появится в рамках программы объектов генерации на энергии солнца, ветра и малых ГЭС", - считает замглавы минэнерго Павел Сниккарс.

80 процентов превышает доля низкоуглеродных источников в производстве электроэнергии в России

По его словам, в России развиваются все виды генерации и полного отказа от традиционных технологий производства электроэнергии в пользу ВИЭ, скорее всего, не произойдет с учетом будущих инноваций, которые будут применяться в работе таких электростанций.

Одним из основных принципов таких инноваций становится синергия. Например, как рассказал гендиректор "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов, в Ненецком автономном округе есть проекты удаленные, в полной изоляции от энергосистемы. "Мы рассматриваем вопрос о том, что на определенных этапах жизненного цикла нам выгоднее, чтобы у нас в балансе производства электроэнергии был не только на газе сделан акцент. В какой-то момент надо будет переходить и на дизель, например. К этому моменту мы рассматриваем выработку энергии из ветра и сегодня уже начинаем первые опытные работы. То есть мы смотрим альтернативную энергетику именно в плане синергии с нашим основным бизнесом", - пояснил он.

В будущем все будет взаимосвязано - от сети до потребителя, уверен так же председатель и главный исполнительный директор Schneider Electric.Жан-Паскаль Трикуар. "Нам необходима генерация, которая должна быть взаимосвязана. Мы можем соединить ВИЭ с другими типами генерации. И в то же время у нас есть сеть, которая несет ответственность, поставляет энергию потребителям. Необходимо разрабатывать программное обеспечение, предоставлять аналитику, машинное обучение, искусственный интеллект, чтобы мы могли управлять совершенно новым образом всей сетью в комплексе", - отметил он.

В то же время очевидно, что возобновляемые источники энергии не могут полностью заменить традиционные. Особенно там, где требуется большое потребление энергии, например, в автопроме или металлургии. По прогнозам экспертов, к 2050 году углеводороды будут занимать по-прежнему существенную часть энергетического баланса и в России, и в мире. "Если не вдаваться в крайности - ни в одну, ни в другую, ни в зеленую, ни в традиционную, то надо подходить к решению проблемы именно по работе на результат. Если результат - это снижение выбросов, а не попытка полностью перекроить какие-то устои, которые на сегодня имеются, то синергия между традиционными и новыми сегментами является правильным путем", - считает заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

Для нашей страны - признанного лидера глобального рынка углеводородов, переход ведущих экономик мира к снижению уровня выбросов парниковых газов представляет собой достаточно значимый вызов. Но и создает новые предпосылки для роста собственной экономики на основе возобновляемой энергетики, водородных технологий, глубокой переработки сырья и реализации "зеленых" проектов. Дальнейший рост объемов установленной мощности ВИЭ в части энергетического баланса потребует решения вопросов интеграции и управления этими объемами ВИЭ с учетом их резко переменной динамики. Наряду с этим будет решаться задача развития систем накопления более традиционных видов энергии, в частности гидроаккумулирующих электростанций, либо более современных вариантов в зависимости от будущего развития российской промышленности.