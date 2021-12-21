Пушков предложил объявить "правила сообщества" в соцсетях вне закона

Правила сообщества, которые устанавливают зарубежные социальные сети, способствуют продвижению идеологического контента, который находится вне закона, считает председатель Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Правила сообщества - это абсолютно надуманная концепция оруэлловского типа, которая прикрывает решения узкой группы людей", - сказал Пушков на конференции "Три десятилетия российского медийного законодательства: итоги и перспективы". Его слова приводит ТАСС.

По мнению Пушкова, глобальные интернет-компании используют такие правила, чтобы продвигать нужный им политический и идеологический контент.

Сенатор убежден, что нужно объявить тезис "правила сообщества" вне закона. "Он и находится вне закона, потому что правила сообщества - это абсолютно произвольный набор идеологических, ценностных и политических критериев", - пояснил законодатель.