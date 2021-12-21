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21.12.2021 18:26
Рубрика: Власть

Путин и Макрон обсудили договоренности по безопасности и Украину

Текст: Кира Латухина
Президенты России и Франции провели телефонный разговор. Речь шла о гарантиях безопасности, внутриукраинском кризисе и нежелании Киева исполнять Минские договоренности, нагорно-карабахском урегулировании, ситуации в Мали, а также ограничениях работы Russia Today во Франции.
Фото: Михаил Метцель/ РИА Новости Фото: Михаил Метцель/ РИА Новости
Фото: Михаил Метцель/ РИА Новости

Владимир Путин поздравил Эммануэля Макрона с днем рождения, лидеры обменялись добрыми пожеланиями в преддверии рождественских и новогодних праздников, сообщили в пресс-службе Кремля.

Фото: Евгений Паулин / РИА Новости
Путин объяснил суть российских предложений США и НАТО в сфере безопасности

Путин и Макрон продолжили обсуждение вопросов укрепления стабильности и безопасности в Европе с акцентом на проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран НАТО. Путин рассказал о проводимой российской дипломатией работе по этой теме.

Президенты обсудили проблемы в урегулировании внутриукраинского конфликта, вызванные нежеланием Киева выполнять Минские договоренности. Путин подчеркнул, что от конкретных шагов киевских властей по реализации этого комплекса мер зависит возможность саммита в "нормандском формате". Макрон также затронул ситуацию в Мали.

Лидеры обменялись мнениями по нагорно-карабахскому урегулированию, выразив удовлетворение стабилизацией обстановки и усилиями по налаживанию мирной жизни, восстановлению хозяйственных и транспортных связей в регионе. В этих вопросах Россия и Франция продолжат действовать синхронно.

Кроме того, Путин обратил внимание на ограничения, которым продолжает подвергаться во Франции информационный канал Russia Today, и выразил надежду на предоставление таких же возможностей для работы без дискриминации, которые обеспечены французским СМИ в России.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Франция Президент Переговоры по урегулированию конфликта на Украине Проблема Нагорного Карабаха

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