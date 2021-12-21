Путин: Надоели манипуляции Запада с международным правом

Западные партнеры соблюдают нормы международного права только тогда, когда им это выгодно, а все мешающее объявляют неактуальным, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"Когда им мешает международное право и Устав ООН, объявляют все это устаревшим, ненужным. А когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на гуманитарное право и так далее", - отметил президент.

"Эти манипуляции надоели", - добавил Владимир Путин. Он подчеркнул, что действия по "защите" собственных интересов западные страны предпринимают не только на собственной территории, но и за тысячи километров от нее.