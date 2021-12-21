Путин обещал достойное вознаграждение военным

За службу военные должны получать достойное вознаграждение, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. Правительство должно и дальше своевременно индексировать их денежное довольствие и увеличивать военные пенсии, сказал он.

"Защитники Родины выполняют особые задачи, зачастую очень сложные, ответственные, связанные с риском, и мы будем добиваться, чтобы за свою службу они получали достойное вознаграждение", - подчеркнул Владимир Путин.

Довольствие военнослужащих должно соответствовать не просто уровню оплаты труда в ведущих отраслях, а быть еще выше. "Правительство должно и дальше своевременно и в том объеме, которое обеспечит это соотношение, индексировать денежное довольствие военнослужащих. И, конечно, увеличивать военные пенсии", - заявил Верховный главнокомандующий.