Путин обсудил проект Основ госполитики по авиации

Президент провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин предложил обсудить проект Основ государственной политики в области авиационной деятельности до 2030 года.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.