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21.12.2021 10:17
Рубрика: Власть

Путин отметил ключевые идеи ОНФ в приветствии к съезду

Текст: Кира Латухина
Президент Владимир Путин направил приветствие съезду Общероссийского народного фронта. Текст опубликован на сайте Кремля.

Владимир Путин отметил большой путь, который ОНФ прошел за десять лет, объединив вокруг своих масштабных и востребованных задач многие авторитетные общественные организации, а главное - сотни тысяч неравнодушных людей во всех регионах. "Важно, что вы не только контролируете эффективность работы органов власти всех уровней, честно и откровенно обозначаете проблемы, но и активно включаетесь в их решение в интересах граждан", - подчеркнул он.

Фото: iStock
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Президент перечислил ключевые инициативы ОНФ - поддержку волонтерского движения, организацию бесплатного питания для учеников начальной школы и дополнительных выплат врачам, введение института экологических инспекторов. И особо отметил запуск проекта #МыВместе, "который служит консолидации общества в борьбе с опасной эпидемией на основе ценностей солидарности и взаимопомощи". Путин также поблагодарил активистов за "кропотливую, неформальную, настойчивую работу" с миллионами обращений граждан на "Прямую линию".

Президент уверен, что во время съезда прозвучат предложения, которые станут значимой частью общенациональной повестки и будут содействовать повышению результативности работы органов власти.

Власть Работа власти Общероссийский народный фронт

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