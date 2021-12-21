Путин отметил ключевые идеи ОНФ в приветствии к съезду

Владимир Путин отметил большой путь, который ОНФ прошел за десять лет, объединив вокруг своих масштабных и востребованных задач многие авторитетные общественные организации, а главное - сотни тысяч неравнодушных людей во всех регионах. "Важно, что вы не только контролируете эффективность работы органов власти всех уровней, честно и откровенно обозначаете проблемы, но и активно включаетесь в их решение в интересах граждан", - подчеркнул он.

Президент перечислил ключевые инициативы ОНФ - поддержку волонтерского движения, организацию бесплатного питания для учеников начальной школы и дополнительных выплат врачам, введение института экологических инспекторов. И особо отметил запуск проекта #МыВместе, "который служит консолидации общества в борьбе с опасной эпидемией на основе ценностей солидарности и взаимопомощи". Путин также поблагодарил активистов за "кропотливую, неформальную, настойчивую работу" с миллионами обращений граждан на "Прямую линию".

Президент уверен, что во время съезда прозвучат предложения, которые станут значимой частью общенациональной повестки и будут содействовать повышению результативности работы органов власти.