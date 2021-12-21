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21.12.2021 17:13
Рубрика: Власть

Президент подписал закон о региональной власти в РФ

Текст: Татьяна Замахина
Президент России Владимир Путин подписал закон об организации власти в субъектах РФ, который устанавливает единый срок полномочий глав регионов. Кроме того, документ отменяет запрет на пребывание в этой должности более двух сроков подряд. Решения о сроках губернаторских полномочий будут принимать заксобрания.
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Документ направлен на реализацию положений обновленной Конституции, в которой впервые был закреплен принцип единства системы публичной власти в результате общероссийского голосования.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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Согласно подписанному закону:

- cнимаются ограничения для губернаторских полномочий, в то время как до вступления в силу новых норм один человек не может возглавлять регион более двух сроков подряд;

- расширяются основания для досрочного прекращения полномочий губернаторов в связи с утратой доверия президента. Глава государства сможет сделать руководителю региона предупреждение, выговор, отрешить от должности и временно отстранить;

- главы регионов и сами смогут потребовать отставки мэров за плохую работу. В том числе - если в регионе систематически не удавалось достичь показателей, по которым оценивают эффективность местной власти;

- регионы будут обязаны создать контрольно-счетные органы для проверки бюджетов. Раньше это отдавалось на усмотрение субъектов РФ;

- будет пересмотрен перечень полномочий регионов, благодаря чему должно уйти недопонимание в разделении функций власти. Граждан из-за этого иногда "гоняли по кругу" по инстанциям;

- федеральные и региональные органы смогут передавать друг другу часть своих функций, если это не противоречит Основному Закону;

- глава субъекта одновременно будет считаться и главным региональным чиновником, и федеральным чиновником в регионе. То есть он станет связующим звеном в вертикали власти;

Фото: iStock
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- главы регионов не смогут именоваться "президентами";

- срок полномочий губернатора и региональных парламентов составит пять лет;

- региональные парламенты получают возможность работать дистанционно. А на их заседаниях смогут выступать депутаты и сенаторы, - это делается для того, чтобы обеспечить их рабочую взаимосвязь.

Основные идеи и ряд ключевых положений закона ранее прокомментировали спикеры обеих палат парламента. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что "смысл этого закона в одном - создать стройную систему публичной власти, которая позволит повысить эффективность управления огромной, многонациональной страной". Цель - чтобы власть была ответственна перед людьми и любой гражданин понимал, что и с кого спрашивать, подчеркнула Матвиенко.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что, оценивая работу губернаторов, важно ориентироваться на то, какие достижения регион продемонстрировал под их руководством. А значит - не нужны федеральные ограничения для губернаторских сроков.

Именно от согласованных действий всех уровней власти, напомнил спикер, зависит решение важнейших для страны задач. Результатом принятия закона, по словам Володина, должно стать четкое распределение полномочий, установление ответственности должностных лиц, повышение уровня подотчетности органов власти.

Можно сказать, что формируется единое правовое пространство, считает один из авторов, глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Ведь закон, по его словам, направлен на систематизацию публичной власти в стране.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
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В законе подробно и детально расписаны очень многие вещи, которые раньше были обозначены только "крупными мазками", отметил его соавтор, председатель комитета Софведа по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он добавил, что все конфликтные вопросы сняты при доработке документа, и он полностью соответствует Конституции РФ.

Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.

Отметим, что в Госдуме не стали откладывать дальнейший ход реформы организации власти. Ранее был внесен законопроект о системе местного самоуправления.

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