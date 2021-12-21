Путин подписал закон об индексации маткапитала по фактической инфляции

Размер материнского капитала в 2022 году будет проиндексирован 1 февраля на реальный уровень инфляции 2021 года. Такой закон подписал сегодня президент России Владимир Путин.

Изменить способ индексации маткапитала с прогнозируемого уровня инфляции на фактический предложил сам глава государства на встрече с новым составом Госдумы 12 октября. Он подчеркнул, что более высокая инфляция "сильно бьет по наименее обеспеченным группам населения", к которым относится и немало семей с детьми.

Теперь размер маткапитала будет ежегодно пересматриваться с 1 февраля очередного года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Таким же образом будут пересматривать размер оставшейся части маткапитала.

Напомним, что на сегодняшний день материнский капитал составляет 483 тысячи 881 рубль за первого ребенка, 639 тысяч 431 - за второго ребенка и последующих детей. Таким он останется до 1 февраля 2022 года, затем будет повышен.

Этим же законом вводится норма в защиту интересов россиян в случае неправомерного перевода средств пенсионных накоплений. Сейчас, если человек досрочно переходит в другой негосударственный пенсионный фонд (с 2015 года гражданин может перевести свои пенсионные накопления без штрафных санкций раз в 5 лет), пенсионные накопления передаются ему без части дохода от их инвестирования. Причем удержанные средства направляются в резерв по обязательному пенсионному страхованию того страховщика, от которого человек отказался. И вернуть эти деньги нельзя, даже если суд признал договор об обязательном пенсионном страховании недействительным.

По новому закону, при наличии такого судебного решения страховщик будет "возвращать гражданину сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода", пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.