Путин предупредил о жесткой реакции России на агрессию Запада

Россия будет жестко реагировать на агрессивные действия Запада, в том числе военно-техническими средствами, поскольку имеет полное право защищать свой суверенитет и безопасность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"Хочу вновь подчеркнуть: мы не требуем для себя каких-то особых, эксклюзивных условий. Россия выступает за равную и неделимую безопасность на всем европейском пространстве", - отметил он.

По словам главы государства, "в случае продолжения агрессивной линии западных коллег" Россия будет предпринимать "адекватные ответные военно-технические меры". "На недружественные шаги - жестко реагировать", - подчеркнул Путин.

"Мы имеем полное право на действия, призванные обеспечить безопасность и суверенитет России", - резюмировал он.