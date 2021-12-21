Доля современных вооружений в Вооруженных Силах РФ достигла 71 процента, сообщил президент Владимир Путин.

"Сразу отмечу, что уходящий год, как и предыдущий 2020-й, был экстраординарным, - мы и так это с вами хорошо понимаем, - в первую очередь из-за продолжающейся эпидемии коронавируса. И принципиально важно, что в этих сложных условиях Вооруженные Силы четко, без сбоев выполняли все стоящие перед ними задачи. Так, была продолжена работа по масштабной модернизации армии и флота. В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71 процент, а в стратегических ядерных силах - 89", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.

Глава государства отметил, что активно развивались новейшие виды вооружений. Так, на боевое дежурство поставлены комплексы "Авангард" и "Кинжал".

Напомним, комплекс "Кинжал" создан на базе модернизированного самолета МиГ-31 и оснащен высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. По оценкам экспертов, никакие существующие зенитные ракеты его перехватить не способны. А гиперзвуковые блоки "Авангард" могут разгоняться до 24 тысяч км/ч и способны корректировать свою траекторию до момента поражения. Также "Авангард" способен лететь в плотных слоях атмосферы на скорости более 20 скоростей звука, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая противоракетную оборону.