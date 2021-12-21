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21.12.2021 03:18
Рубрика: Власть

Радзиховский: Пиар-война, создание "фейк-ньюс" - бизнес известный и выгодный

Текст: Леонид Радзиховский (политолог)
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8640)
Шум вокруг "возможной войны на Украине" - продолжается. Широко разрекламированная беседа Байдена и Путина не остудила западные СМИ, экспертов-политологов, политиков. "Мода на войну" - не сходит.

На первый взгляд, это довольно странно. Я много раз писал про эти слухи. Не надо быть титулованным экспертом, чтоб додуматься до нехитрого вопроса: ЗАЧЕМ? А стоит задать такой вопрос, как сразу же выясняется: ни России нападать на территорию Украины, ни Украине вторгаться армией в ДНР-ЛНР совершенно незачем.

Фото: Getty Images
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Кратко напомню совершенно очевидные аргументы.

В России часто ругают украинских политиков, на ток-шоу нелицеприятно говорят и в целом об украинском государстве. Но при этом официальный российский мем - "братский народ". Нападать на братьев, силой "принуждать к братству" - абсурдно. Такая война была бы максимально непопулярна в России. Это тяжелая война - у Украины есть армия, она неплохо вооружена США, Турцией, Англией. Эта война ведет к разрыву с ЕС. Она абсолютно бесцельна - "оккупировать" 40-миллионную Украину невозможно и непосильно для России, "разделить ее" - тоже. "Прыжок на Украину" означал бы прыжок в пропасть, причем без всякой причины.

С точки зрения Украины все еще проще: их армия много слабее российской, она была бы разбита в Донбассе и это означало бы политическое самоубийство Зеленского. Если даже вообразить мысленный эксперимент - Россия каким-то чудом не вмешивается! - то и в этом случае краткая война в Донбассе стала бы катастрофой для Украины. Жители Донбасса и так-то против украинской власти, а после бомбежек, артобстрелов, боев их отношение станет лучше? Не станет. Значит, Киев захватил бы территорию, населенную ненавидящими его людьми, и что он стал бы с ними делать? "Перевоспитывать"? Как? "Перекупать"? На какие деньги? Словом, это - вооруженный захват неразрешимых проблем. Впрочем, повторяю, тут гадать нечего: понятно, что Россия этого в любом случае не позволит.

Пиар-война, создание "фейк-ньюс" - бизнес известный, всем выгодный

Наконец, практически всем войнам в истории предшествовали угрозы - переговоры - ультиматумы. Так было перед 1-й МВ, 2-й МВ и т.д. Исключение, пожалуй, ВОВ: Германия не предъявляла никаких требований, не было ни сообщений о переговорах, ни пиар-кампании - сразу массированный удар. Но надо иметь в виду, что во-первых, война в Европе уже шла, во-вторых, Гитлер, Третий рейх - все же исключительные феномены истории. И, наконец, хотя не было демонстрации агрессии, но не было и другого - официальных заявлений о мире. Сейчас же на разных уровнях руководители России (Песков, начальник Генштаба Герасимов, члены Совета Федерации, представители МИД и т.д.) прямо говорили, что никакой войны не будет, Россия не собирается нападать на Украину. Не так внимательно слежу за выступлениями украинских политиков, но, насколько я помню, они тоже на разных уровнях подтверждали, что не планируют вторжение в ДНР-ЛНР.

Итого. Бесцельно. Технически очень сложно и дорого (для России) или просто невозможно (для Украины). Многократно официально опровергнуто политиками. И тем не менее разговоры "о войне" упорно продолжаются на разных уровнях. Имеют они и практические следствия: скажем, 13 декабря, в понедельник, было сильное падение российской биржи. Главный повод: "из-за геополитической напряженности инвесторы нервничают, выводят капиталы".

Что же происходит? Очевидные соображения "не доходят" до высокоученых экспертов, бойких публицистов, карьерных политиков? Невероятно. Может, у них есть контраргументы? Нет. Ведь эти темы ("зачем нападать?") просто вообще обходятся стороной.

Конечно, пиар-война, создание "фейк-ньюс" - бизнес известный, всем выгодный.

Выгодно западным политикам и СМИ: это идет в русле "общей демонизации" России, а эта традиция - давняя. Опуская исторический бэкграунд, уходящий в века, демонизация "путинской России" идет по нарастающей уже 15 лет. Политика - вообще, искусство создания информповодов. Этот повод проверенный, безотказный. Есть что жевать, есть с чем "бороться, не щадя живота".

Что ж, чем бы политики ни тешились, лишь бы не заставляли людей плакать

Понятно, насколько это выгодно Украине. Украина "без русского нападения" - кому интересна? А так она в фокусе мировых СМИ. Да и во внутренней политике - "образ Медведя-шатуна" стал главной скрепой официальной идеологии.

Что касается российских политиков и СМИ, то выглядеть "великими и ужасными", быть, опять же, в центре мирового внимания и противостоять образу врага - естественно, совсем неплохо.

В общем, так или иначе все "при деле". Тем более надо же чем-то разбавлять грустные и, увы, вполне реальные новости про пандемию... В такой обстановке "светски-геополитические страсти" - отдушина.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
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Что ж, чем бы политики ни тешились, лишь бы не заставляли людей плакать.

И все же... Есть ли какой-то шанс на военное столкновение?

Да. Можно представить, что противники Зеленского (условный "Ахметов") могли бы спровоцировать какие-то столкновения, перестрелки на границе Украина-ДНР, с расчетом, что в эту воронку "задом наперед" втянется украинская армия - возникнет серьезный конфликт - вмешается Россия - Украина терпит поражение - Майдан - Зеленского сбросили.

Теоретически - не невозможно. Практически - нереально. Украинская армия - не "партизаны" образца 2014-го ("отряды Коломойского"), и даже если бы какую-то часть удалось подкупить, приказ на крупномасштабное столкновение все равно должно давать Минобороны Украины по распоряжению президента. А он на это самоубийство не пойдет.

Так что пиар-войны в реал-войны в данном случае не перейдут.

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