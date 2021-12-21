Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче дела о массовом ДТП в Москве в СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать перед прокуратурой о передаче из МВД в СК России уголовного дела о ДТП с участием двадцати машин в столице. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

"В связи с широким общественным резонансом с целью тщательного установления всех обстоятельств произошедшего председатель СК России поручил ГСУ СК России ходатайствовать перед надзорными органами о передаче из органов полиции в производство Главного следственного управления СК России материалов по факту данного ДТП", - говорится в официальном сообщении.

Напомним, утром на внешней стороне ТТК при съезде на Кутузовский проспект произошло массовое ДТП: столкнулись машины, следовавшие в попутном направлении. Водитель автомобиля "Форд", предположительно, ставший виновником аварии, проверяется на состояние опьянения. Как рассказывают СМИ, водитель Ford Explorer, поочередно столкнулся с несколькими машинами.

"Водитель нарушил скоростной режим и выехал между двумя полосами, вследствие чего протаранил 16 машин", - говорится в сообщении столичного департамента ГОЧСиПБ.

Среди участников аварии оказались машины такси, каршеринга, а также автомобиль с дипломатическими номерами. Всего в аварии участвовало 20 машин. Пострадали два человека. Как отметил источник ТАСС, в ДТП попал автомобиль посольства Китая в РФ, за рулем которого находился консул, он не пострадал.

Заместитель начальника управления методологии урегулирования убытков Российского союза автостраховщиков Андрей Маклецов сказал РИА Новости, что ущерб от данного ДТП может измеряться миллионами рублей. При этом в случае выявления у виновника состояния опьянения, страховая компания потребует с него возмещения ущерба.

"ОСАГО - дело социальное и жесткое. Если написано в документах, что это виновник, и страховщик решает, что это страховой случай, здесь не отвертишься. Выплата всем пострадавшим должна быть: 400 тысяч рублей по имуществу потерпевшему, 500 тысяч рублей за причинение вреда жизни и здоровью. Другое дело - при каких обстоятельствах возникло это причинение вреда", - сказал Маклецов.