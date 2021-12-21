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21.12.2021 21:40
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче дела о массовом ДТП в Москве в СК

Текст: Владислав Куликов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать перед прокуратурой о передаче из МВД в СК России уголовного дела о ДТП с участием двадцати машин в столице. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Фото: Дептранс Москвы
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"В связи с широким общественным резонансом с целью тщательного установления всех обстоятельств произошедшего председатель СК России поручил ГСУ СК России ходатайствовать перед надзорными органами о передаче из органов полиции в производство Главного следственного управления СК России материалов по факту данного ДТП", - говорится в официальном сообщении.

Напомним, утром на внешней стороне ТТК при съезде на Кутузовский проспект произошло массовое ДТП: столкнулись машины, следовавшие в попутном направлении. Водитель автомобиля "Форд", предположительно, ставший виновником аварии, проверяется на состояние опьянения. Как рассказывают СМИ, водитель Ford Explorer, поочередно столкнулся с несколькими машинами.

"Водитель нарушил скоростной режим и выехал между двумя полосами, вследствие чего протаранил 16 машин", - говорится в сообщении столичного департамента ГОЧСиПБ.

Среди участников аварии оказались машины такси, каршеринга, а также автомобиль с дипломатическими номерами. Всего в аварии участвовало 20 машин. Пострадали два человека. Как отметил источник ТАСС, в ДТП попал автомобиль посольства Китая в РФ, за рулем которого находился консул, он не пострадал.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Заместитель начальника управления методологии урегулирования убытков Российского союза автостраховщиков Андрей Маклецов сказал РИА Новости, что ущерб от данного ДТП может измеряться миллионами рублей. При этом в случае выявления у виновника состояния опьянения, страховая компания потребует с него возмещения ущерба.

"ОСАГО - дело социальное и жесткое. Если написано в документах, что это виновник, и страховщик решает, что это страховой случай, здесь не отвертишься. Выплата всем пострадавшим должна быть: 400 тысяч рублей по имуществу потерпевшему, 500 тысяч рублей за причинение вреда жизни и здоровью. Другое дело - при каких обстоятельствах возникло это причинение вреда", - сказал Маклецов.

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