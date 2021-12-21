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21.12.2021 10:08
Рубрика: Общество

Бирюков: Более тысячи новогодних елей установили в Москве

Текст: Ирина Огилько

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили украшение города к новогодним и рождественским праздникам, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Аркадий Колыбалов
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"В настоящее время украшение столицы завершено, заработала праздничная подсветка, - отметил Петр Бирюков. - В общей сложности установили более 4 тыс. объемных декоративных конструкций, в том числе световые тоннели и арки, навесы из гирлянд, гигантские елочные шары. Площади, улицы, парки и скверы по всему городу украсили свыше 1 тыс. елей".

Заммэра рассказал, что новогодние деревья высотой от 6 до 25 метров декорированы разноцветными шарами, звездами, светящимися гирляндами и другими украшениями. Самые большие ели высотой около 25 метров установили на Лубянской и Славянской площадях, Поклонной горе.

"Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах, - подчеркнул Петр Бирюков. - Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях".

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что при украшении используются имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника.

"За последние годы сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение города, - отметил заместитель мэра. - Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида".

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