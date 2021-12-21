Бирюков: Температуру в городской системе отопления подняли до максимума

Городские службы подняли до максимального значения температуру в системе отопления. Причина - сильные морозы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В столичный регион пришли сильные морозы, в связи с этим городские службы заранее начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения, - отметил Петр Бирюков. - В настоящее время она максимальная и составляет 130 градусов". Как отметил Бирюков, решение об изменении температуры в теплоносителях принимается на основании прогноза синоптиков.

"Нельзя быстро уменьшить или увеличить температуру в системе теплоснабжения, это сложная поэтапная процедура, которая проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков", - отметил заместитель мэра.