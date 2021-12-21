Будут ли расти розничные цены на сахар в 2022 году

За последний год цены на сахар в рознице выросли примерно на 10 процентов: с 45 рублей в конце 2020-го до 49 рублей в текущем декабре. Много это или мало? Что ждет нас в 2022-м?

Конечно, 10 процентов - это не 64,5, как в прошлом году (берем данные Росстата). Напомню, в 2019-м сахар существенно подешевел из-за перепроизводства и затоваривания рынка - это был абсолютно рыночный механизм. Соответственно, площади в 2020 году были серьезно сокращены, что вкупе с нервным состоянием внешних рынков, снижением импорта из Беларуси и ростом экспорта и привело к восстановлению цен на уровень конца 2018-го - начала 2019-го.

Отмечу, что на рынке сахара в России до сих пор не могут прийти к равновесию спроса и предложения. Если посмотреть статистику, то вырисовывается странная цикличность с периодом в два года. Цены падают - сажаем меньше. Затем цены растут - сажаем больше, и так далее. При этом растет продуктивность сбора свеклы с гектара. Оптовая цена на сахар то теряет 8-12 рублей с тонны, то заново их набирает.

Итак, в сезон-2021 Минсельхоз РФ призвал увеличить посевные площади под сахарной свеклой на 15 процентов. Под эту культуру было отдано более одного миллиона гектаров, урожай выдался хорошим, он уже превышает 40,7 миллиона тонн (рост год к году - 22 процента). Внутреннее потребление должно быть полностью удовлетворено, и оснований для продолжения подорожания не наблюдается. Исходя из нашей цикличности, в начале 2022 года цены на сахар должны снизиться.

Но это верно только на первый взгляд. Большое значение имеют инфляционные ожидания (если все продовольствие дорожает, то почему сахар должен оставаться в стороне), рост курса доллара (перманентный) и рост экспортного потенциала сахара-сырца (ввиду дороговизны самого сахара для экспорта), а также лобби Союза сахаропроизводителей и нагнетание ценовой обстановки.

Оптовая цена на сахар то теряет 8-12 рублей с тонны, то заново их набирает

В России складывается очень интересная ситуация с сырьем и продукцией, завязанными на мировые цены. Если мировые цены падают, в РФ цена в рознице стоит на месте. Как только мировые цены начинают расти, наши тут же взлетают. При этом сахар - базовый продукт, при разбалансировке цен на него начинают экономить не только потребители, но и смежные отрасли промышленности, переходя на сахарозаменители. Поэтому рост цен играет и против производителей сладкого корня: в среднесрочной перспективе снижается загрузка переработчиков и общее потребление, а восстановление происходит далеко не сразу.

Безусловно, на цены влияет мировой спрос. Но, возможно, мы переиграли сами себя, когда ограничили импорт в целях защиты внутреннего рынка? Ведь в текущей ситуации, учитывая долю рынка в 60-65 процентов, сосредоточенную у пяти крупнейших производителей ("Русагро", "Продимекс", "Доминант", Sucden и "Агрокомплекс"), противопоставить сахарному лобби стало нечего.

С другой стороны, макропоказатели свидетельствуют о том, что при сохранении посевных площадей на уровне одного миллиона гектаров собственное производство способно покрыть внутренний спрос. Здесь главное, чтобы в вертикальной цепочке "производитель - переработчик - продавец" каждый не перетягивал маржинальность на себя.

Пока что государство прибегает к краткосрочным заградительным барьерам в виде повышения экспортных пошлин на базовое продовольственное сырье и ценового моратория на социально значимые продукты в рознице. Однако жесткая экспортная политика в части пошлин может отрицательно сказаться на росте АПК.

Кроме того, теперь правительство будет отслеживать динамику цен на значимые продукты и самостоятельно определять, при каком росте нужно начинать их регулировать.

Одно из предложений - создать резервы, чтобы нивелировать скачки урожая и мировых цен. Но для этого должна быть разработана грамотная политика - как закупки, так и отгрузки из резервов. А вот с этим зачастую возникают трудности. Как показывает опыт закупки в резерв зерновых, ввиду отсутствия оборота качество продукции после хранения падает.