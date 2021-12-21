Двое подозреваемых в избиении олимпийского чемпиона доставлены в полицию

В полиции, как сообщается, узнали о происшествии из телефонограммы из больницы. Медики сообщили, что к ним обратился 32-летний мужчина с ушибами и иными травмами. Со слов мужчины, его избили неизвестные.

"Сотрудниками полиции незамедлительно был организован комплекс необходимых мероприятий, который позволил в кратчайшие сроки по горячим следам недалеко от места происшествия задержать злоумышленников. Ими оказались двое молодых людей, которые были доставлены в территориальный отдел полиции", - рассказали агентству в пресс-службе.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По словам представители полиции, правонарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

Ранее ТАСС сообщило подробности происшествия со ссылкой на одного из знакомых фигуриста. Конфликт разгорелся в караоке-баре, зачинщиками стала некая горячая компания "певцов".

"Дима получил многочисленные травмы лица, он не собирался обращаться в больницу, но во вторник ему стало хуже. Поводом для драки стал словесный, бытовой конфликт. В другой компании оказался агрессивно настроенный человек, который постоянно провоцировал Соловьева и пытался на него напасть. У Димы подозрение на сотрясение мозга, из-за этого его и оставили в больнице и направили в нейрохирургию", - рассказал собеседник агентства.

До этого источники сообщали, что сначала горячая компания агрессивных граждан стала приставать к гражданской жене фигуриста - керлингистке Анне Сидоровой. Фигурист вступился за свою жену, и на него, как сегодня водится, набросились толпой и избили ногами. Имена нападавших не разглашаются. Но нетрудно предположить, к какой культурной общности относятся данные герои.

"Меня очень удивила эта новость печально, - рассказал РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков. - Дима такой человек, который всегда дистанцируется от любых конфликтов. Он всегда нивелирует любое напряжение. Не раз был тому свидетелем. Никогда на рожон старается не лезть. Вообще в фигурном катании все ведут себя аккуратно после трагедии в Казахстане с Денисом Теном. Это был урок для всех. Мне непонятно, как именно с Димой могла возникнуть такая ситуация. Пройдет время, и мы узнаем, что там произошло. Сейчас могу пожелать Диме и его маме только здоровья. Он у нее единственный сын, всегда за ней ухаживает. Маме и Ане Сидоровой желаю сил".

Но сегодня мало быть неконфликтным человеком: горячие компании найдут к чему прицепиться, чтобы поиграть в свою любимую игру "избиение беззащитного человека толпой". Даже прославленные спортсмены, гордость России, сегодня не защищены.

Врачи оценивают состояние фигуриста Соловьева как среднетяжелое.

"Ему будут делать повторную томографию. Точно есть сотрясение мозга, многочисленные ушибы и внутренние повреждения, сейчас врачи должны провести дополнительные процедуры. Состояние оценивается как среднетяжелое, Дима в сознании. Неизвестно, сколько он в больнице пробудет, как пройдет реабилитация, никаких сроков по восстановлению и выписки пока нет", - сообщила ТАСС менеджер фигуриста Елена Болотова.

Дмитрию Соловьеву 32 года, он становился победителем (2014) и серебряным призером (2018) Олимпийских игр в командных соревнованиях. Помимо этого, фигурист является бронзовым призером чемпионата мира в танцах на льду в дуэте с Екатериной Бобровой.

Биографии "певцов", избивших чемпиона, пока неизвестны. Скорее всего, в ближайшее время мы услышим хор их родственником о том, какие хорошие это мальчики, и какие плохие и невоспитанные у нас чемпионы. Кроме того, как правило носители культуры, считающей доблестью избиение толпой, считают также, что в бары ходят только неприличные женщины. Соответственно, с ними можно поступать, как угодно. Не исключено, что и в этом тоже причина, почему толпа "певцом" считала себя в своем праве приставать к женщине, оскорблять ее и избивать защитника. Поэтому необходимы жесткие правовые мере, которые бы заставили любых "певцов", независимо от их имен, уважать наши правила и законы.

"Я об этом узнал из СМИ пять минут назад. К сожалению, ничего не знаю о состоянии Димы и всячески желаю ему здоровья и выкарабкаться из этой ситуации. Страшно и ужасно, что такие вещи до сих пор происходят в 21-м веке. Дима - один из самых спокойных людей, которых я вообще знаю. Не понимаю, как такое могло произойти", - сказал РИА Новости олимпийский чемпион Алексей Ягудин.