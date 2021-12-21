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21.12.2021 15:28
Рубрика: Культура

Фестиваль "Геометрия" снова собрал звезд интеллектуальной музыки

Текст: Александр Алексеев
Самый принципиальный, увлеченно отстаивающий интересы умной, экспериментальной и не коммерческой музыки продолжался две недели одновременно в двух городах - Москве и Санкт-Петербурге. Ведь немало групп и артистов этого творческого состояния души есть сегодня в России. Порой даже изобретающих новые стили и музыкальные форматы. Их песни редко показывают по телевидению или крутят по радио, зато именно их часто обсуждают в социальных сетях.
Фото: Пресс-служба фестиваля "Геометрия" Фото: Пресс-служба фестиваля "Геометрия"
Фото: Пресс-служба фестиваля "Геометрия"

Именно эти люди часто и движут вперед развитие современной, не попсовой музыки, зато интеллектуальной, поэтичной и щедрой на свежие идеи. И именно их альбомы и синглы вот уже 20 лет выпускает рекорд-компания "Геометрия". Конечно, обычно они сильно рискуют. "Как мы решаемся издавать альбомы хороших, но пока мало известных групп и почему решаемся на риск?! - переспросил обозревателя "РГ" глава "Геометрии" Павел Кострикин. - Вначале мы всегда слушаем музыку и обсуждаем ее. У нас есть совет из шести-семи человек. Часто понимаем: "Выпускать этот альбом нельзя, ведь это будет коммерчески очень не выгодно. Но и не выпустить такую прекрасную музыку тоже нельзя!"

Фото: Пресс-служба Московской филармонии
В Московской филармонии прошел марафон современной музыки

Зато на фестивале в честь 20-летия "лейбла правильной музыки" (так справедливо звучит девиз "Геометрии") выступили и те, чьи альбомы здесь выходили: уже ставшие звездами "АукцЫон", Владимир Волков, "Ива Нова", Алексей Борисов и "Ночной проспект", Сергей Летов. И те, дебютировавшие совсем недавно: художницы "Сестры Новых" отыгравшие свой артистичный корневой девичий панк, смоленская группа "С коленями как у птицы", напомнившая раннего Петра Мамонова - визуально: клоунаду на стыке истерики, по музыке - погружающий в транс ритмы и звуковые образы.

Фото: Пресс-служба фестиваля "Геометрия"

Концерты продолжались две недели в клубах Москвы и Питера. А перед тем, как начинала звучать музыка, в фойе устраивали выставки картин, или фотографий, посвященных року. Например, Олег Беликов, фотокор "Собеседника", много снимавший Виктора Цоя, представил свои неизвестные прежде работы.

Фото: Пресс-служба фестиваля "Геометрия"

Конечно, сказывалась и пандемия, и ограничения на вместимость залов - питерская группа "Ива Нова", чтобы уж точно все желающие смогли их услышать, пригласила к себе на онлайн-репетицию, в студию. Зато согласилась ответить на вопросы зрителей. Чаще всего девушек спрашивали про ближайшие гастроли (намечены на январь) и про новый альбом (недавно "Геометрия" выпустила концертник группы "Белоснежный", но будут и еще релизы). Кто-то захотел узнать и о том, как они за много лет не перессорились между собой - другие девичьи коллективы давно скандалят или уже распались?! "И мы, бывает, ссоримся, - поведали свой мировой рецепт в "Ива Нова", - Но как только начинаем играть вместе, снова миримся".

Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова
В Петербурге завершился XXVIII фестиваль "Рождественский парад"

Но творческие люди - они вообще особенные, часто тоже рисковые, а главное - доброжелательные к единомышленниками. Оттого и концерты их порой складывались не так, как было изначально задумано. Вот, знаменитый питерский контрабасист и мультиинструменталист, мэтр авангарда и джаз-рока Владимир Волков сыграл вначале в клубе Art Circle с саксофонистом Алексеем Кругловым и приглашенным ударником. А во втором на сцену вышла мало кому известная воронежская группа. Ребята сыграли одну композицию, смутились, что в зале так много известных музыкантов. И Волков с Круговым снова выбрались на сцену - чтобы им подыграть и поддержать. Потом к ним присоединилась актриса, назвавшая Кариной, начавшая читать стихи Иосифа Бродского, еще кто-то и на сцене стало уже тесно - и от людей, и от свежих идей и от импровизаций. В итоге получилось впечатляющее действо, в чем-то продолжающее эксперименты "Поп-механики"…

Но и для этого тоже, конечно, нужны фестивали.

Фото: Пресс-служба фестиваля "Геометрия"
В регионах Культура Музыка Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург Музыка с Александром Алексеевым

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