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Рубрика: Общество

Какие новогодние украшения можно купить на фестивале "Путешествие в Рождество"

Текст: Любовь Проценко

Все меньше времени остается до самого сказочного и волшебного праздника. Это значит, что надо успеть выбрать не только подарки, но и украшения для новогодней елки. Сделать это можно в торговых шале, которые работают на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" в центре и округах. Здесь посетителей ждут знакомые с детства елочные игрушки из Клина, любимые многими стеклянные шары и колокольчики, оригинальные украшения с узбекскими орнаментами, а также игрушки деревянные, из ваты и выполненные в технике валяния. На фестивальных площадках можно покататься на коньках и каруселях, позаниматься керлингом, сытно пообедать или перекусить и купить угощения к праздничному столу.

Фото: Александр Корольков/РГ
"Путешествие в Рождество": куда отправиться за подарками и угощениями

Стеклянные шары считаются старейшими елочными украшениями. Впервые они появились на территории современной Германии и повторяли по форме яблоки. На площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" можно найти неповторимые стеклянные шары и другие традиционные елочные игрушки. Например, шары с изображением тигра - символа наступающего 2022 года - можно приобрести на пересечении улиц Юровская и Соколово-Мещерская и на Митинской улице. Встретят гостей оригинальные шары и на прилавках Коптевского бульвара, где также можно выбрать уникальные деревянные игрушки ручной работы, выполненные в форме пуговичек: если загадать желание и повесить их на елку, все обязательно сбудется!

На Тверской площади можно найти авторские стеклянные елочные шары, которые наполнены оригинальными композициями из сухоцветов, собранных в самых разных уголках мира.

Не менее важным символом Нового года и Рождества являются колокольчики. Купить их можно, если побывать на бульваре Дмитрия Донского и на площадке в Теплом стане. Здесь же можно найти авторские деревянные игрушки, каждая из которых расписана вручную, поэтому имеет свой неповторимый характер.

Программу фестиваля "Путешествие в Рождество" можно посмотреть на сайте.

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