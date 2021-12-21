Кинотеатр "Художественный" предложит свой список новогодних фильмов

Новости

Суд арестовал мужчину, обвиняемого в двойном убийстве на юге Москвы 21:12
В Совфеде разработают программу по модернизации детских лагерей 21:09
В Израиле зафиксировали первую смерть пациента с "омикрон"-штаммом 21:05
Более 1500 военнослужащих с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 21:02
Глава Renault анонсировал мировую премьеру в России в 2022 году 20:53
Опубликовано видео избиения фигуриста Дмитрия Соловьева 20:42
Зураб Церетели переизбран на должность президента Российской академии художеств 20:26
У чемпиона ОИ Соловьева диагностирована тяжелая травма головы 20:02
Турчак: Законопроект об ужесточении наказания для педофилов примут весной 19:54
ФНС намерена сделать свои услуги более удобными для клиентов 19:51
“Газпром” ждет среднюю цену на газ в 2022 году в размере свыше 280 долларов 19:28
В МГУ отец девочки-вундеркинда напал на завкафедрой 18:48
На границе Москвы и Люберец произошел крупный пожар 18:17
Захарова прокомментировала слова Зеленского о вступлении Украины в НАТО 18:17
Еврокомиссия не видит вины “Газпрома” в манипуляциях газом 18:17
Цена газа в Европе впервые в истории достигла 2100 долларов 18:04
В Госдуме показали "Трагедию Донбасса" 17:57
Вышел трейлер комедии Сергея Светлакова "Старые шишки" 17:47
Госдеп: США видели предложения РФ по безопасности, готовы к обсуждениям 17:43
Мишустин: Кабмин выделит 90 млн рублей на исследования штаммов COVID-19 17:33
Кабмин выделит деньги и технику для поставок кислорода в больницы 17:32
Кабмин направит регионам 10 млрд рублей на замену оборудования 17:27
Названы 5 продуктов на новогоднем столе, которые помогут снизить холестерин 17:27
Столтенберг: Альянс предлагает провести заседание Совета Россия-НАТО в 2022 году 17:25
Чемпион ОИ фигурист Соловьев госпитализирован после избиения 17:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
21.12.2021 20:10
Рубрика: Культура

Кинотеатр "Художественный" предложит свой список новогодних фильмов

Текст: Наталья Соколова
Фестиваль "Новый год и Рождество в "Художественном" стартует 25 декабря специальным показом комедии "Чего хочет Слава?" - фильмом о том, что мы сами ответственны за исполнение своих желаний. Картину представят режиссер Оксана Бычкова и актеры Надежда Лумпова, Александра Ревенко, Руслан Братов и Мадлен Джабраилова.
"Эта замечательная жизнь" (1947). Фото: Пресс-служба кинотеатра "Художественный" "Эта замечательная жизнь" (1947). Фото: Пресс-служба кинотеатра "Художественный"
"Эта замечательная жизнь" (1947). Фото: Пресс-служба кинотеатра "Художественный"

По задумке вдохновителей фестиваля, необходимо расширить список новогодних фильмов, которые зритель смотрит каждый год. Среди участников фестиваля - не только сказки и фильмы на новогоднюю тему, но и просто лучшие картины сезона. Например, одну из самых ожидаемых картин 2022 года - "Лакричную пиццу" Пола Томаса Андерсона - кинотеатр покажет на две недели раньше остальных. Фильм номинирован на четыре номинации премии "Золотой глобус". Девятая по счету лента культового американского сценариста и режиссера посвящена любви в декорациях бурных 70-х с участием Брэдли Купера и Шона Пенна. Картина только что удостоилась четырех номинаций на премию "Золотой глобус".

Фото: Первый канал
Три телесериала предновогодней недели, которые нельзя пропустить

В афише фестиваля - выбор элитарный: "Рождество в июле" Престона Стерджеса (1940) - классическая голливудская комедия, в которой атмосфера рождественской неразберихи обрушивается на героев посреди лета. А также праздничный мюзикл "Светлое Рождество" (1954) от режиссера "Касабланки" Майкла Кертица. "Рождественский гимн" Брайана Десмонда Херста (1951) - по единодушному мнению критиков, одна из лучших экранизаций знаменитой повести Чарльза Диккенса о прижимистом старике Скрудже.

За несколько часов до наступления Нового года кинотеатр покажет фильм Фрэнка Капры "Эта замечательная жизнь" (1947). Праздничная картина, возвращающая веру в себя и свои силы, была номинирована на пять "Оскаров" и входит в список 100 величайших американских фильмов в истории.

Из современных рождественских лент на фестивале в "Художественном" можно будет увидеть картину Густа ван ден Берге "Крошка Иисус из Фландрии" (2010) с участием непрофессиональных актеров с синдромом Дауна - рождественские приключения блаженных попрошаек в декорациях, напоминающих шедевры Северного Возрождения; черную комедию Малгожаты Шумовской и Михала Энглерта "Снега больше не будет" (2020) о попытках принести временное облегчение людям, живущим в эпоху глобальных проблем; сказку Киры Муратовой "Мелодия для шарманки" (2009) с Ренатой Литвиновой в роли доброй волшебницы (фильм будет показан с 35-мм пленки), а также фильм Чарльза Покела "Рождество опять" (2014), который полностью снят на 16-миллиметровую камеру в бруклинском районе Гринпойнт.

Фото: www.kinopoisk.ru
Через год полетим на Пандору

Также зрителей ждет спецпоказ "Петровых в гриппе" - действие фильма разворачивается в новогодние дни. В качестве бонуса представят не вошедший в фильм материал сцены празднования Нового года. О фильме придут рассказать режиссер картины Кирилл Серебренников, продюсер Илья Стюарт и один из самых популярных актеров 2021 года Юра Борисов, который сыграл в фильме Деда Мороза.

Также во время новогодних каникул "Художественный" представит программу The Best of 2021, в которую вошли лучшие ленты, показанные в кинотеатре со времени его открытия после реставрации: "Отец", "Аннетт", "Душа", "Круэлла", "Новый порядок", "Мартин Иден", "Случайность и догадка", "Назови меня своим именем", "Агнец", "Память", "Дюна", "Не время умирать", "Купе №6", "Французский вестник", "Дом Gucci", "Последняя дуэль", "Король Ричард".

В регионах Культура Кино и ТВ Мировое кино Культура Кино и ТВ Наше кино Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Гид-парк Новый год РГ-Видео

Главное сегодня

Путин и Шольц обсудили гарантии безопасности и внутриукраинский конфликт
Госдума вводит пожизненный срок для педофилов-рецидивистов
Цена газа в Европе впервые в истории достигла 2100 долларов
Шойгу: Сотрудники американских ЧВК готовят на востоке Украины провокацию с химоружием
Двое подозреваемых в избиении олимпийского чемпиона доставлены в полицию
Топ-10: Подведены итоги года в кинематографии
Цирк и русский космос. Каким был фестиваль современного танца "На грани"