Кинотеатр "Художественный" предложит свой список новогодних фильмов

Фестиваль "Новый год и Рождество в "Художественном" стартует 25 декабря специальным показом комедии "Чего хочет Слава?" - фильмом о том, что мы сами ответственны за исполнение своих желаний. Картину представят режиссер Оксана Бычкова и актеры Надежда Лумпова, Александра Ревенко, Руслан Братов и Мадлен Джабраилова.

По задумке вдохновителей фестиваля, необходимо расширить список новогодних фильмов, которые зритель смотрит каждый год. Среди участников фестиваля - не только сказки и фильмы на новогоднюю тему, но и просто лучшие картины сезона. Например, одну из самых ожидаемых картин 2022 года - "Лакричную пиццу" Пола Томаса Андерсона - кинотеатр покажет на две недели раньше остальных. Фильм номинирован на четыре номинации премии "Золотой глобус". Девятая по счету лента культового американского сценариста и режиссера посвящена любви в декорациях бурных 70-х с участием Брэдли Купера и Шона Пенна. Картина только что удостоилась четырех номинаций на премию "Золотой глобус".

В афише фестиваля - выбор элитарный: "Рождество в июле" Престона Стерджеса (1940) - классическая голливудская комедия, в которой атмосфера рождественской неразберихи обрушивается на героев посреди лета. А также праздничный мюзикл "Светлое Рождество" (1954) от режиссера "Касабланки" Майкла Кертица. "Рождественский гимн" Брайана Десмонда Херста (1951) - по единодушному мнению критиков, одна из лучших экранизаций знаменитой повести Чарльза Диккенса о прижимистом старике Скрудже.

За несколько часов до наступления Нового года кинотеатр покажет фильм Фрэнка Капры "Эта замечательная жизнь" (1947). Праздничная картина, возвращающая веру в себя и свои силы, была номинирована на пять "Оскаров" и входит в список 100 величайших американских фильмов в истории.

Из современных рождественских лент на фестивале в "Художественном" можно будет увидеть картину Густа ван ден Берге "Крошка Иисус из Фландрии" (2010) с участием непрофессиональных актеров с синдромом Дауна - рождественские приключения блаженных попрошаек в декорациях, напоминающих шедевры Северного Возрождения; черную комедию Малгожаты Шумовской и Михала Энглерта "Снега больше не будет" (2020) о попытках принести временное облегчение людям, живущим в эпоху глобальных проблем; сказку Киры Муратовой "Мелодия для шарманки" (2009) с Ренатой Литвиновой в роли доброй волшебницы (фильм будет показан с 35-мм пленки), а также фильм Чарльза Покела "Рождество опять" (2014), который полностью снят на 16-миллиметровую камеру в бруклинском районе Гринпойнт.

Также зрителей ждет спецпоказ "Петровых в гриппе" - действие фильма разворачивается в новогодние дни. В качестве бонуса представят не вошедший в фильм материал сцены празднования Нового года. О фильме придут рассказать режиссер картины Кирилл Серебренников, продюсер Илья Стюарт и один из самых популярных актеров 2021 года Юра Борисов, который сыграл в фильме Деда Мороза.

Также во время новогодних каникул "Художественный" представит программу The Best of 2021, в которую вошли лучшие ленты, показанные в кинотеатре со времени его открытия после реставрации: "Отец", "Аннетт", "Душа", "Круэлла", "Новый порядок", "Мартин Иден", "Случайность и догадка", "Назови меня своим именем", "Агнец", "Память", "Дюна", "Не время умирать", "Купе №6", "Французский вестник", "Дом Gucci", "Последняя дуэль", "Король Ричард".