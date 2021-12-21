Курьеры и менеджеры ищут предновогоднюю подработку

Спрос на услуги аниматоров в образе Деда Мороза и Снегурочки начал расти еще в ноябре, а теперь сезон поздравлений в самом разгаре. Кто готов побыть волшебником для детей и взрослых, во что обойдется подготовка и сколько можно выручить за хоровод под елкой, выяснили аналитики онлайн-сервисов по поиску работы.

В Воронеже, по данным "Авито Услуг", анкетами новогодних затейников интересуются в полтора раза чаще, чем год назад. Большинство аниматоров особо отмечают у себя наличие QR-кода о прививке или свежего отрицательного ПЦР-теста. Хотя для работы на выезде такие меры предосторожности официально не требуются. На стоимость услуг наличие или отсутствие кода не влияет. Развлекательная программа с Дедом Морозом и, если заказчик пожелает, Снегурочкой длится от 10 минут до одного часа - по выбору родителей. Бородатый гость может прочитать стихи, спеть тематическую песню, рассказать сказку, поиграть с ребенком, показать несколько фокусов. И конечно, подарить подарок, который ему незаметно подсунут.

- Чем ближе к празднику, тем дороже новогоднее поздравление. В прошлом году час работы аниматоров в 20-х числах декабря стоил до пяти тысяч рублей, а в саму новогоднюю ночь - до 10 тысяч. В 2021-м цены на часовую программу Деда Мороза в Воронеже в конце ноября начинались от 1500 рублей, - рассказал руководитель отдела маркетинга "Авито Услуг" Иван Чулков.

Когда-то морозить ходили в основном профессиональные артисты (или те, кто мечтал ими стать). С годами этот промысел освоили и представители других сфер. Сегодня Дедом Морозом и Снегурочкой чаще всего подрабатывают менеджеры, администраторы и курьеры, свидетельствует статистика "VK Работа" (поиск линейного персонала на основе геолокации) и сервиса объявлений "Юла". В топе также продавцы, водители, операторы, уборщики, кассиры и разнорабочие. Свои услуги они оценивают по-разному. Самыми скромными выглядят продавцы и кассиры - за час новогоднего веселья они берут 1200-1400 рублей. Уборщики и разнорабочие просят полторы тысячи. Администраторы, менеджеры и водители накидывают еще 100 рублей. Курьеры готовы стать Дедами Морозами и Снегурочками за 3700 в час. Средняя цена на услуги аниматоров в пределах "Юлы" - две тысячи рублей.

Волшебнику нужен соответствующий наряд, который можно приобрести или взять на время. Аренда костюма для Дедушки обойдется примерно в 980 рублей в сутки, покупка - от 1800 до четырех тысяч. Таким образом, за пару выходов аниматор окупит расходы на одежду, а дальше можно будет планировать прибыль.

Чем ближе к празднику, тем дороже новогоднее поздравление

В этом году Морозов вновь приглашают и на корпоративы, которые в большинстве своем вернулись в офлайн. Тенденция стала заметна еще в середине осени, поскольку компании начали заказывать услуги по организации и проведению подобных праздников загодя. На "Авито" сравнили объем спроса с 7 октября по 2 декабря в 2020 и 2021 годах. Налицо почти двукратный (на 88 процентов) рост.

Многие компании в этот период бронировали залы для новогодних мероприятий, подняв спрос на аренду помещений в Воронеже в 2,1 раза. "Цена зависит от конкретного места - зал, лофт, ресторан или небольшое кафе. В среднем оплата начинается от тысячи рублей в час", - сообщили на платформе. Праздничный декор в исполнении профессиональных дизайнеров в столице Черноземья стоит около трех тысяч (оплата здесь также почасовая). Расходы на фуршет (без алкоголя) подбиваются из расчета 500 рублей на человека. Если дружной компании нужен не просто Дед Мороз, а какая-никакая программа вечера, то переодетого кассира за 1200 в час, скорее всего, будет недостаточно. За услуги ведущего в Воронеже в начале декабря просили в среднем две тысячи в час, и эту сумму нужно умножать на длительность праздника. Зато такой аниматор проведет конкурсы и награждение, огласит итоги года и даже выступит в роли комика-стендапера.

По сравнению с прошлым годом работодатели стали более щедрыми и охотнее заказывают подарки для сотрудников. Если верить "Авито", самые популярные презенты - съедобные: шоколадные или шоколадно-ореховые наборы, имбирные пряники с логотипом компании. Часто заказывают мыло ручной работы, именные кружки и стаканы. Средняя цена подарка на одного сотрудника в Воронеже - тысяча рублей.

Кстати

В Центральной России увеличился спрос на новогодний персонал - фасовщиков подарков, аниматоров, курьеров для доставки поздравительной продукции. По данным крупнейшей в стране онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru, компании активно набирают менеджеров по продаже подарков и специалистов по обработке новогодних заказов, аниматоров и артистов для декабрьских шоу. "Среди востребованных специалистов - продавцы елок и пиротехники, упаковщики. Работодатели размещают вакансии для дополнительного персонала, которым рассчитывают усилить команду перед праздниками", - сообщила руководитель пресс-службы HeadHunter в ЦФО Валерия Иванова. Иногда такая занятость имеет вахтовый характер. К примеру, до 149 тысяч рублей обещают комплектовщикам подарков в Москве, от 80 тысяч - продавцу елей в Ростове-на-Дону и менеджеру по продажам новогодних подарков в Белгороде. В Воронежской области искали актера для детских спектаклей, суля от 45 тысяч рублей в месяц на руки. На Брянщине аниматору гарантируют от 20 тысяч чистыми. От 35 до 45 тысяч рублей предлагали фасовщикам на линию производства конфет и печенья в поселке Строитель под Тамбовом. От 26 до 26 - "консультанту по детским праздникам" в Смоленской области.