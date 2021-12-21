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21.12.2021 11:57

На рынке возник дефицит дорогих часов

Текст: Константин Чайкин (часовой мастер, основатель мануфактуры по изготовлению часов)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 289(8640)
В наши дни часы служат уже не просто для измерения времени - его легко определить, посмотрев на экран мобильного телефона. Это элемент стиля. А дорогие часы - предмет роскоши. Каждый бренд выстраивает свою концепцию позиционирования: как статусный аксессуар, как высокоточный инструмент для определенных задач.

По моим наблюдениям, сегодня растет спрос именно на премиальные часы. Чтобы был ясен порядок цифр, скажу, что на моей мануфактуре их стоимость начинается от 12 тысяч евро. Бум продаж отмечают и зарубежные коллеги.

Фото: iStock
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Причин несколько. Прошлый год сопровождался большим падением спроса и продаж во многих сегментах, в том числе и в люксовом. Теперь психологический рубеж негативных ожиданий позади. Это главный фактор, который влияет на решения о покупке. Второе - проявился отложенный спрос. В 2020-м люди отказывали себе в путешествиях и приобретении дорогих товаров. В результате у них скопились средства. Затем люди освоились в новой реальности и резко начали тратить деньги.

В прошлом году в связи с падением спроса многие производители дорогих часов снизили объемы производства. Сейчас на рынке сформировался определенный дефицит, и за счет пониженного предложения спрос на люксовые товары нарастает как снежный ком и уже намного превышает предложение.

Сегодня растет спрос именно на премиальные часы

Проблемой стало не продать товар, а выпустить его в достаточном количестве. Компании пытаются решить производственные проблемы, чтобы выйти на допандемийный уровень, а продажи идут сами собой. К примеру, у нас сейчас достаточно большая очередь из клиентов, и практически все часы продаются до презентации. Отчасти благодаря коллекционерам, отчасти потому, что часы, которые выпускаются ограниченным тиражом (150-200 штук), стали интересным национальным объектом. В аналогичной ценовой нише находится Rolex, где выпускают один миллион часов в год. Часы - инвестиционный продукт, который продается значительно дороже на вторичном рынке, чем на мануфактуре. Это связано с тем, что их нельзя купить здесь и сейчас - нужно сделать заказ, оплатить и ждать год.

Огромный спрос на товары люксового сегмента в 2021 году вызывает удивление у многих независимых производителей часов. С необходимостью увеличения производства столкнулась не только моя мануфактура - в таком же положении половина небольших швейцарских брендов.

Фото: Макс Ветров / РИА Новости
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Очередь на часы растягивается на несколько лет вперед, все производство полностью расписано на ближайшие год-два. С одной стороны, это вызывает спокойствие: не нужно думать, что будешь продавать в этот период. С другой стороны - за 18 лет моей работы такая ситуация сложилась впервые, и возникает резонный вопрос, сколько она еще может продлиться.

Быстро нарастить производство товаров люксового сегмента нельзя. Особенно в таком ультравысокотехнологичном сегменте, как часы. На рынке нет соответствующих подрядчиков, нет готовых специалистов - как в России, так и в Швейцарии. Требуется очень длительное обучение людей. Увеличение объема производства может происходить только очень медленно. А спрос растет очень быстро...

Понадобятся ли механические часы человеку будущего - вопрос открытый. Но если рассматривать более близкий горизонт, то, похоже, как минимум в течение пяти лет такой спрос на люксовые часы сохранится.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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