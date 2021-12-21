Неожиданным плюсом пандемии стало развитие цифровых технологий в медицине

В Москве завершилась Европейская конференция ВОЗ по использованию цифровых решений в целях борьбы с неинфекционными заболеваниями. Пандемия принципиально изменила многие вещи в организации здравоохранения и ускорила внедрение цифровых технологий. То, что раньше занимало годы, сегодня разрабатывается и внедряется в практику в течение считанных месяцев - и это стало возможно благодаря цифровизации.

О том, как развиваются цифровые технологии в здравоохранении и какие ближайшие задачи стоят перед руководителями служб здоровья в разных странах, "Российской газете" рассказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ, доктор Ханс Клюге.

Какие цифровые решения оказались востребованы благодаря пандемии?

Ханс Клюге: Пандемия COVID-19 испытывает на прочность системы здравоохранения во всем мире и ограничивает нашу способность взаимодействовать друг с другом, поэтому люди все чаще обращаются к цифровым решениям.

Для многих за эти два года стало более естественным использовать приложения для медицинских консультаций на основе искусственного интеллекта, чем посещать реального врача.

Но это, конечно, не означает, что цифровые алгоритмы заменили медицинских работников. На самом деле цифровые решения помогают врачу, расширяют его возможности как профессионала.

Самые частые запросы в интернет-поисковиках - это темы, касающиеся COVID-19 и здоровья в целом. Как Вы думаете, пандемия действительно подтолкнула многих к тому, чтобы больше заниматься собственным здоровьем?

Ханс Клюге: Сейчас больше, чем когда-либо, люди хотят понять, как заботиться о собственном благополучии, иметь доступ к научным данным и ощущать, что система здравоохранения прислушивается к их потребностям.

Во время пандемии многие испытали новые способы доступа к медицинской помощи, почувствовали, что это может быть удобно и выгодно.

При этом важно, чтобы цифровые технологии использовались этично, укрепление общественного доверия должно идти рука об руку с этими разработками.

Один из серьезных рисков при использовании интернета - достоверность информации. Слишком много противоречивых данных, откровенных фейков, но распознать их, не обладая медицинскими знаниями, не всегда возможно. Что делать?

Ханс Клюге: Количество онлайн-дезинформации о COVID-19 вызывало и вызывает беспокойство в обществе, а также создает огромный спрос на надежные источники медицинской информации и консультаций. Важно, чтобы такие источники были доступны.

Пациенты должны иметь возможность обращаться за медпомощью не только в своей стране, но и в медучреждения любой другой, если это необходимо

Другой эффект пандемии - она поменяла наш взгляд на, казалось бы, привычные цифровые решения. Например, теперь мы знаем, насколько полезными могут быть видеочаты - причем не только для нашей работы, но и для нашего здоровья, в том числе эмоционального. Он-лайн общение во время жесткой изоляции помогало многим из нас сохранять эмоциональную связь с семьями и друзьями - когда мы не могли быть вместе.

ВОЗ не раз выражала обеспокоенность тем, что из-за пандемии ухудшилась медицинская помощь в связи с другими заболеваниями. Но ведь во время пандемии они никуда не исчезли - смертность из-за сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний по-прежнему на высоком уровне?

Ханс Клюге: Мы стараемся найти новые пути ограничения воздействия пандемии на заболеваемость неинфекционными заболеваниями (НИЗ).

Это правда, два основных НИЗ - сердечно-сосудистые заболевания и рак, но в структуре смертности также лидируют диабет и хронические респираторные заболевания - на эту четверку приходится более 68% преждевременных смертей в странах Европы и Центральной Азии. Важно, что многие из этих смертей можно предупредить. По большей части на развитие НИЗ влияет нездоровый образ жизни: курение, употребление алкоголя, плохое питание и отсутствие физических упражнений. Пандемия COVID-19 еще больше увеличила эти риски.

К сожалению, перебои в оказании медицинской помощи при таких состояниях мы будем ощущать в течение многих последующих лет. Поэтому сейчас страны включают профилактику и лечение НИЗ в свои стратегии реагирования на COVID-19.

Какова была тема нынешней конференции? К каким выводам пришли ее участники?

Ханс Клюге: В этом году ВОЗ начала столь необходимую дискуссию о цифровых возможностях в здравоохранении с серией докладов и встреч экспертов, включая и московскую конференцию Digital4NCD, организованную совместно с Минздравом России. Основа всех этих мероприятий - Европейская программа ВОЗ "Совместные действия для улучшения здоровья жителей Европы" на 2020-2025 годы, которая в том числе призывает внедрять больше цифровых решений для укрепления здоровья во всех странах региона.

В ряде стран уже объединяют базы данных учреждений первичной медпомощи, больниц и научных организаций в единую цифровую систему. Это позволяет медицинским работникам и органам власти отслеживать риски и тренды в области здоровья, быстро принимать жизненно важные решения и получать более предсказуемые результаты.

Следующим шагом должно стать предоставление пациентам возможности обращаться в медицинские учреждения за помощью не только в своей стране, но и в любой другой стране, когда им это необходимо.

Особой областью исследования является использование "информационно-развлекательных" и интерактивных технологий в соцсетях для популяризации здорового образа жизни. Современная реклама часто продвигает нездоровые пищевые привычки, алкоголь и курение. Рекламные кампании в интернете часто нацелены на детей и подростков. Нужно взять под контроль цифровую среду и создать более здоровую онлайн-культуру.

Например, мы знаем, что видеоигры могут быть связаны с рисками для здоровья, такими как игровые расстройства, а многочасовое сидение за компьютером провоцирует малоподвижный образ жизни. Но в то же время есть свидетельства того, что некоторые игры помогают пациентам улучшить их психологическое состояние, справиться с хронической болью. И есть игры, которые тренируют память и улучшают функции мозга.

Есть масса приложений, которые в той же игровой или соревновательной форме помогают пользователям повысить уровень физической активности, перестроить питание. Это может быть актуально среди людей, живущих с избыточным весом и ожирением.

Цифровые технологии все активнее используются и врачами. Какие направления здесь наиболее перспективны?

Ханс Клюге: Раннее выявление рисков для здоровья и принятие соответствующих мер позволят нашим системам здравоохранения уделять больше внимания профилактике заболеваний. И это важно, ведь лечение всегда обходится дороже.

Компьютеризация экономит время врачам, и они могут проводить больше времени, общаясь с пациентами, чтобы выбрать лучший, персонифицированный вариант лечения. Это повышает общее качество медицинской помощи и в перспективе приведет к снижению числа госпитализаций. Я с гордостью могу сказать, что наш регион уже движется в этом направлении.

Например, в онкологии все чаще применяют системы на основе искусственного интеллекта для анализа снимков. В Словакии это помогло на треть сократить среднее время для диагностики и планирования лучевой терапии.

Цифровые решения для профилактики НИЗ также обладают большим потенциалом. Например, в Швеции работает специальное приложение для пациентов с ревматоидным артритом, благодаря которому пациенты могут оставаться на связи с врачом, с пациентскими организациями, и одновременно со своими родными и близкими. Такие технологии, что еще более важно, гарантируют, что пациенты не будут чувствовать себя одинокими или брошенными, что в целом положительно сказывается на их настроении и состоянии.

Цифровые решения уже помогают все большему числу людей получать качественную медицинскую помощь и расширять знания о здоровье. Я верю, что благодаря таким достижениям мы создаем лучший и более здоровый мир.